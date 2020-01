© Copyright : DR

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a assuré que la tarification d’électricité n’avait connu aucun changement depuis la publication de l’arrêté ministériel n°14-2451du 21 juillet 2014 (23 Ramadan 1435), rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 29 janvier.

Réagissant à la diffusion, sur certains réseaux sociaux, d’un enregistrement audio évoquant l’installation par l’ONEE de nouveaux compteurs électriques pour l’application d’une nouvelle tarification basée sur trois plages horaires dans la journée, dans le douar «Lbabda» relevant de commune d’Ain Chkef, dans la province Moulay Yacoub, l’Office assure dans un communiqué qu’il s’agit d’une «information dénuée de tout fondement».

L’Office, qui dénonce et rejette les commentaires contenus dans cette séquence audio, indique qu’il se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des émetteurs. Et d’ajouter que l’arrêté ministériel précité a instauré une tarification bi-horaire «optionnelle», qui n’est en conséquence appliquée qu’aux clients éligibles qui le souhaitent et à ceux remplissant des critères précis leur permettant de bénéficier d’un tarif réduit en dehors des heures de pointe. «Tous les compteurs installés par l’ONEE répondent aux spécifications techniques et à la réglementation en vigueur», souligne l’ONEE, affirmant qu’il reste à la disposition de ses clients pour toute information complémentaire concernant notamment le comptage, la facturation et les conditions requises pour bénéficier de la tarification bi-horaire.