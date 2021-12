© Copyright : DR

Kiosque360. A fin novembre 2021, le nombre de certificats négatifs (CN) s’est élevé à 124.514, d’après le dernier bulletin des statistiques de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

A fin novembre 2021, l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) a délivré 11.334 certificats négatifs (CN) qui attestent de la disponibilité du nom commercial demandé, soit +26% comparé à la même période en 2020, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 23 décembre, précisant que, pour le seule mois de novembre, 11.334 CN ont été accordés.

Dans le détail, 93% des CN octroyés (115.869) concernent les intentions de création de personnes morales, tandis que le reste (8 645) concerne les intentions de création d'enseignes.

42.134 certificats négatifs ont été délivrés dans la région de Casablanca-Settat, 19.088 dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 13.909 dans la région de Marrakech-Safi et 13.803 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

De janvier à novembre 2021, les demandes d’enregistrement de marques ont été de 15.979 contre 13.662 en 2020, soit +17%. Les demandes d’origine marocaine sont majoritaires avec 10.378 demandes (+22% par rapport aux onze premiers mois de 2020). Parmi elles, 5.961 proviennent de la région de Casablanca-Settat, 1.047 de la région de Rabat–Salé–Kénitra et 695 de la région de Souss-Massa.

Autre enseignement de l’OMPIC: la première place des produits et services est occupée par les produits cosmétiques et préparations non médicamenteuses (1.836 désignations). On trouve ensuite le café, le thé, le cacao, le sucre (1.427 désignations), les produits pharmaceutiques et vétérinaires (1.404 désignations), les services de publicité et de gestion des affaires commerciales (1.087 designations) et, enfin, la viande, le poisson, la volaille et le gibier (934 designations).

Concernant les brevets, 648 ont été accordés entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, soit une progression de 20% par rapport à 2020.