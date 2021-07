© Copyright : DR

Kiosque360. Les professionnels de l’offshoring se retrouvent à Agadir dans le cadre de la 18ème édition du Salon international des centres d’appels et de contacts au Maroc (SICCAM) pour discuter des enjeux et des perspectives de leur secteur.

Agadir accueille depuis hier la grand-messe des opérateurs de l’offshoring. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 9 juillet. Le journal rapporte que le coup d’envoi de la 18ème édition du Salon international des centres d’appels et de contacts au Maroc (SICCAM) a été donné jeudi à Agadir en présence de 150 entreprises.

Placée sous le slogan «Souss-Massa, au cœur de vos appels», la nouvelle édition 2021 du SICCAM propose de mettre en lumière la richesse de ce secteur en constante évolution ces dernières années. Notons que le salon constitue aussi le point de rencontre des principaux leaders de ce secteur pour échanger sur ses perspectives et son développement dans la région Souss-Massa.

«Durant deux jours, les professionnels aux profils variés se donnent l’occasion pour apprendre, s’informer, partager autour de tables rondes, sur des thèmes tels que les enjeux de la cybersécurité dans l’offshoring, les perspectives mondiales de l’offshoring, les usages de la signature électronique», souligne Aujourd’hui Le Maroc. Le journal ajoute que le volet du capital humain dans le secteur des centres d’appels est également à l’ordre du jour lors des différents panels.

L’objectif de cette rencontre est de permettre de promouvoir le secteur de l’offshoring, un des écosystèmes identifiés par le Plan d’accélération industrielle (PAI) de la région, et aussi de mettre en avant les potentialités de la région Souss-Massa, dans le but de créer un véritable pôle des nouvelles technologies. Le salon est également une vitrine pour présenter les nouvelles offres et approches d’accompagnement des métiers de ce secteur, les opportunités de création de centres de contacts offshore et nearshore, ainsi que les perspectives de développement de la relation client pour le marché local.

Le quotidien indique aussi que cette édition met l’accent sur l’externalisation de la relation client dans le marché marocain, qui compte quelques milliers de positions dédiées avec un potentiel est très important y compris dans les langues arabe et amazighe. «Le salon répond à plusieurs objectifs de chaque participant, en lui permettant de promouvoir son offre logicielle, matérielle, de services, de créer et développer des centres de contacts au Maroc, recruter des compétences adaptées, rencontrer des clients et des fournisseurs pour le secteur, et de découvrir les enjeux et les solutions futures du secteur», précisent les organisateurs.

Pour rappel, la région du Souss-Massa a été la première à bénéficier d’un Plan d’accélération industrielle régional, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 28 janvier 2018 à Agadir. Aujourd’hui Le Maroc fait aussi remarquer que ce programme d’envergure régionale a donné naissance à des parcs industriels modernes, d’une Cité de l’innovation et d’un Technopark, en plus du développement de secteurs tels que l’agro-industrie, la transformation des produits de mer, la chimie et la construction navale.