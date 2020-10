© Copyright : DR

A l’issue d’une réunion tenue mercredi 14 octobre 2020, le président de la Chambre des représentants et les président(e)s des groupes parlementaires ont convenu d’entamer les procédures nécessaires à la liquidation du régime des pensions des élus de la première chambre.

La réunion de ce mercredi 14 octobre, marquée par la présence des responsables de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), a été l’occasion de s’informer des dernières données relatives à la gestion du dossier des pensions, qui connaît un réel déficit depuis l’année 2017, suite à quoi, le processus de versement des pensions a été suspendu, peut-on lire dans un communiqué de la Chambre des représentants.

Le président et les organes de la chambre ont également souligné la nécessité de prendre une décision finale qui fasse l’unanimité des représentant(e)s de la nation.

Les responsables de la gestion du système ont présenté un exposé détaillé sur le régime des pensions des membres de la Chambre des représentants, passant en revue le cadre juridique régissant ledit régime ainsi que le contenu des dispositions de la convention à travers laquelle la chambre a confié la responsabilité de gestion du régime à la CDG.

Lesdits responsables ont présenté des données sur la nature du système, ses ressources, ses dépenses, sa structure technique, outre les indices démographiques et financiers les plus importants. Ils ont également présenté les éléments relatifs à la situation actuelle, mettant en avant le déséquilibre existant entre ses ressources et ses dépenses.

«Considérant les données susmentionnées et l’esprit du débat national qui a caractérisé la question des retraites des membres de la Chambre des représentants, que ce soit entre les différentes composantes de la chambre ou au sein de la commission des Finances et du développement économique (...), et la volonté de tourner la page des retraites, le président de la chambre et les président(e)s des groupes et du groupement parlementaires ont convenu d’entamer les procédures nécessaires à la liquidation du régime des pensions de manière permanente, en concertation et coordination avec les différents organes de la chambre, et d’œuvrer à formuler le cadre juridique nécessaire pour atteindre cet objectif», conclut le communiqué de la Chambre des représentants.