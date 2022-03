Le prix des différents carburants à la pompe affiche de nouvelles hausses, ce vendredi 4 mars 2022, pénalisé par la flambée des cours du pétrole à l’international.

Depuis quelques semaines, le prix des carburants à la pompe est à la hausse. Ce vendredi 4 mars, le prix du litre de gasoil à Casablanca a dépassé la barre des 11 dirhams, pour atteindre jusqu’à 11,21 dirhams le litre, selon des données recueillies par Le360 auprès de plusieurs stations-services de la capitale économique. Le prix de l’essence frôle quant à lui la barre des 13 dirhams, affichant jusqu’à 12,97 dirhams dans certaines stations ce matin.

Les prix affichés dans les autres villes du Royaume sont encore plus élevés à cause du coût du transport. Dans l’ensemble, le prix du litre de gasoil a connu une augmentation entre 28 et 41 centimes par rapport au mois de février.

Le prix du litre d’essence a évolué quant à lui entre 38 et 46 centimes par rapport au mois précédent, nous confie un membre de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc.

Cette tendance haussière résulte principalement de la flambée des cours du pétrole à l’international observée depuis le début de l’année. Le prix du baril de Brent a encore augmenté hier, jeudi 3 mars, pour dépasser les 118 dollars, son plus haut niveau depuis février 2013, dans le contexte de la guerre en Ukraine et des craintes sur l'approvisionnement en or noir. Depuis le 1er décembre dernier, le cours du Brent a augmenté de plus de 80%, passant de 65 à 118 dollars le baril.