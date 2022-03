© Copyright : DR

L’Agence pour le Développement Agricole (ADA) se penche actuellement sur l’accompagnement des directions régionales de l’Agriculture pour la préparation et la planification des projets de l’Agriculture Solidaire de nouvelle génération, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 21 mars. En effet, «cette nouvelle génération de projets consiste en une intervention élargie à l’échelle d’un territoire principalement via l’investissement public», explique l’ADA, précisant que sont ciblés «les petits agriculteurs vulnérables, les jeunes ruraux et les femmes rurales au niveau des zones vulnérables», tout en impliquant les différents acteurs.

Le but est de garantir la complémentarité et la synergie entre les différentes interventions au profit des bénéficiaires des projets et de les associer autour d’objectifs communs, détaille l’Agence, afin de promouvoir une agriculture résiliente et éco- efficiente. Une nouvelle approche qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie «Génération Green 2020- 2030».

Dans ce cadre, l’ADA compte réaliser un diagnostic territorial tout en renforçant les capacités des acteurs concernés dans la planification des projets de l’agriculture solidaire. Un guide pratique de conduite de diagnostic territorial sera notamment élaboré.

Les bénéficiaires «doivent être organisés dans le cadre de structures d’auto-agrégation efficaces et adaptées aux spécificités des territoires (coopératives agricoles, coopératives de services, union des coopératives, GIE...) en tant qu’agrégateurs sociaux, en vue d’assurer la gestion amont-aval des projets et d’améliorer les conditions d’exercice des agriculteurs dans leurs activités», poursuit l’ADA dans ses explications. Et le journal de préciser que ce type d’organisation n’exclut pas la possibilité d’associer un agrégateur privé ou un acheteur potentiel au projet dans un cadre contractuel avec les organisations professionnelles.