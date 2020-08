© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Economie et des finances prépare une restructuration des Etablissements et entreprises publics (EEP) pour les adapter aux enjeux du nouveau modèle de développement en cours d’élaboration. Les détails.

Les établissements et entreprises publics (EEP) ont un rôle majeur à jouer dans le modèle de développement économique et social en cours d’élaboration, souligne Les Inspirations Eco dans sa publication du jour. Le journal nous apprend en effet que pour les préparer à bien jouer ce rôle, le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration (MEFRA) a intensifié les réunions de dialogues stratégiques avec ceux à forts enjeux socio-économiques, en l’occurrence l’ONCF, l’ONEE, l’ONDA…

Soulignons que l’objectif de ces rencontres est d’identifier les attentes et exigences de l’État en tant qu’actionnaire et de mettre en place les réformes qui permettront de viabiliser leurs business models et de consolider leurs modèles économiques et financiers.

Citant le rapport 2019 de la Direction des établissements et entreprises publics (DEEP), Les Inspirations Eco indique que ces dialogues ont permis d’identifier les actions et mesures à court, moyen et long termes, préalable indispensable aux réformes nécessaires pouvant concerner aussi bien le cadre institutionnel, organisationnel que la gouvernance desdits EEP, et ce, conformément aux orientations du nouveau modèle économique.

Dans le détail, en ce qui concerne l’ONCF, le quotidien précise que l’État a conclu un protocole d’accord, le 25 juillet 2019, qui sera décliné dans un contrat-programme pour mettre en œuvre un plan de restructuration à court terme (2019- 2021) visant l’amélioration de la situation de sa trésorerie, la maîtrise de son endettement et la réduction de ses délais de paiement.

Il est à souligner que l’objectif attendu est d’améliorer la situation bilancielle de l’Office afin de lui permettre de financer son plan de développement auprès des marchés financier et bancaire sans recours direct aux finances publiques. Le journal va plus loin en soulignant qu’à partir de 2022, il est prévu d’engager une restructuration institutionnelle et organisationnelle de l’office, avec comme objectif d’identifier un schéma adapté, où le financement des nouveaux projets d’infrastructure serait à la charge des donneurs d’ordre, pour favoriser le recours à des outils de financement innovants en partenariat avec le secteur privé.

En ce qui concerne l’ONEE, on apprend que les rencontres ont permis de définir une feuille de route visant le redressement de la situation financière de l’office afin de lui permettre de mettre en œuvre son plan d’investissement, d’apurer progressivement ses relations avec ses fournisseurs, de maîtriser son endettement et de dégager des marges pour la mobilisation de financements alternatifs.

Et Les Inspirations Eco précise que pour la RAM, les réunions de dialogues stratégiques ont principalement porté sur l’examen du business plan de la compagnie, qui constitue la base du contrat-programme État-RAM, l’évaluation des scenarii pour le financement du plan de développement de RAM, défini sur la période 2020-2029, ainsi que la recherche de leviers permettant d’améliorer les performances et la rentabilité de la compagnie.

Et pour Autoroutes du Maroc (ADM), on note que ces discussions stratégiques ont conclu que son modèle de développement avait atteint ses limites et qu’il allait falloir définir un nouveau business model basé sur un schéma de financement qui permettra de poursuivre le développement du secteur autoroutier. Les Inspirations Eco fait toutefois remarquer que le dernier discours de SM le roi est venu rebattre complètement les cartes en matière de réforme du secteur public dans la mesure où le Souverain a appelé à un redimensionnement et une restructuration du secteur des EEP.