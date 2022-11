© Copyright : DR

Kiosque360. L’adoption progressive mais très forte du paiement sans contact se poursuit. Et le paiement électronique s’est montré plus dynamique que l’activité retrait. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

L’activité monétique continue sa progression au Maroc. Le volume global a enregistré une nette évolution durant les neufs premiers mois de l’année, par rapport à la même période de l’année dernière. Quelque 381,4 millions d’opérations ont été réalisées pour un montant global de 315,3 milliards de dirhams avec une progression de 17% en nombre et 14,6% en montant.

Durant les 9 premiers mois, les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 16,9 millions d’opérations pour un montant de 20,1 milliards de dirhams, soit une progression de 88,8% en nombre et 89,7% en montant, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 10 novembre. «Le retrait par cartes étrangères représente 35,6% du nombre d’opérations et 43,6% du montant», lit-on. Leur nombre a totalisé six millions d’opérations pour un montant de 8,7 milliards de dirhams, en progression de 38,8% en nombre et 36,2% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.

Pour leur part, les opérations de paiement par cartes étrangères auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI représentent 63,9% en nombre et 55,6% en montant. Ils ont ainsi totalisé 10,8 millions d’opérations pour un montant de 11,2 milliards de dirhams, en progression de 134,6% en nombre et 168,9% en montant par rapport à la même période de l’année 2021.



«L’adoption progressive mais très forte du paiement sans contact se poursuit. Le marché est passé d’un ratio contactless de 32,5% en nombre et de 15,7% en montant, durant les 9 mois de 2021 à 51% en nombre et 28,5% en montant, à fin septembre 2022», précise le quotidien.

Le marché domestique des cartes marocaines poursuit sa progression en enregistrant, en paiements et en retraits, 364,5 millions d’opérations pour un montant de 295,2 milliards de dirhams (+15% en nombre et +11,6% en montant global). «Le paiement s’est montré plus dynamique que l’activité retrait, avec une progression des paiements de 27,8% en nombre et 21,3% en montant, alors que le retrait a connu une progression de 11,1% en nombre et 10,5% en montant global à fin T3 - 2022 par rapport à la même période de l’année 2021», souligne le quotidien.

Les opérations de retraits par cartes marocaines sur les guichets automatiques au Maroc se sont élevées à 265,7 millions pour un montant de 259,7 milliards de dirhams. Les paiements par cartes marocaines auprès des commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont totalisé 97,8 millions d’opérations pour un montant de 35,3 milliards de dirhams.