Sur les 264.414 titres visés par cette opération, soit 32,56% du capital de S2M, seuls 71 titres ont été présentés à l’Offre publique d’achat (OPA) obligatoire, initiée par la société Medtech et son actionnaire de référence, Millennium Ventures.

Les actionnaires minoritaires de S2M ont finalement décidé de rester, et de ne pas céder leur participation dans le capital du spécialiste des solutions monétiques. C’est en tout cas ce qui ressort des résultats de l’OPA portant sur les actions de S2M à l’initiative de Medtech et Millennium Ventures, qui s’est déroulée du 28 septembre au 16 octobre 2020.

Rappelons que l’OPA sur S2M intervient suite au franchissement du seuil de 40% par la société Medtech SA et son actionnaire de référence, Millennium Ventures SARL. Ces deux entités détiennent aujourd’hui 47,06% du capital de S2M.



A travers sa participation dans le capital de S2M, le groupe Medtech ambitionne de réaliser un certain nombre d'objectifs stratégiques dont:



- le renforcement du positionnement du groupe Medtech dans le secteur innovant des solutions de paiement et de la Fintech;



- le renforcement des capacités de la Société S2M en termes d’investissements en Innovation et R&D;



- l’accélération de l’exposition internationale du Groupe Medtech en particulier en Afrique et au Moyen-Orient.