© Copyright : DR

Kiosque360. Selon la Direction des domaines de l’Etat, 158.365 hectares, hors partenariat agricole, ont été mobilisés au titre du 1er semestre 2021 au profit de plusieurs secteurs d’activité.

158.365 hectares, hors partenariat agricole, ont été mobilisés au titre du premier semestre de l’année en faveur des secteurs d’activité, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. On apprend ainsi que cette superficie est dédiée à la réalisation de 219 projets d’un investissement prévisionnel de 267,63 milliards de dirhams qui devront générer, à terme, 15.629 nouveaux postes d’emploi. Aujourd’hui Le Maroc précise que ce bilan dressé par la Direction des domaines de l’Etat dans le cadre de la préparation du projet de loi de Finances 2022 souligne le rôle que joue le foncier privé de l’Etat dans le développement socio-économique du pays. Force est de noter que la mobilisation de ce foncier donne une impulsion aux politiques d’investissements productifs et aux programmes majeurs de l’Etat, comme elle contribue au développement des équipements publics et des services sociaux.

«A partir de 2002, date de la déconcentration de l’investissement et de la création des Centres régionaux d’investissement, le patrimoine foncier de l’Etat a été fortement sollicité pour venir en support au développement de l’investissement privé, aux grands chantiers et aux différents plans sectoriels créateurs de richesses et d'emplois», explique la Direction des domaines de l’Etat. La même source poursuit en faisant remarquer que, sur la période 2002-2020, près de 117.381 hectares, hors partenariat agricole, ont été mobilisés, couvrant l’essentiel des chantiers de mise à niveau des infrastructures de base telles que Tanger Med, les villes nouvelles ou encore les zones industrielles.

On apprend que, sur la mobilisation du foncier observée à fin juin 2021, il ressort que 99% des projets approuvés dans le cadre de la gestion déconcentrée des investissements concentrent la quasi-totalité de la superficie globale mobilisée et portent sur un investissement prévisionnel de 258,5 milliards de dirhams, avec un objectif de création de 14.099 postes d’emploi. «96% de cette superficie est concentrée au niveau de Guelmim-Oued Noun (150.082 ha). Dakhla-Oued Eddahab arrive en deuxième position (6.860 ha), suivie de Laâyoune-Sakia El Hamra (201,89 ha), Tanger-TétouanAl Hoceima (65,71 ha), Rabat-Salé-Kénitra (44,79 ha), Casablanca-Settat (17,77 ha), Fès-Meknès (10,5 ha), l’Oriental (7,73 ha) et Souss-Massa (2,61 ha), Beni Mellal-Khénifra (2,5 ha). La répartition par secteur fait ressortir l’énergie en tête, soit 99,58% de la superficie mobilisée», note-t-on. Ainsi, l’industrie capte, pour sa part, 0,25% du foncier contre 0,05% pour l’habitat et le tourisme et 0,04% pour les services. Pour sa part, l’agro-industrie ne représente que 0,03% de la superficie mobilisée, alors que l’enseignement et la formation captent 0,005% de la superficie globale.

Soulignons qu’un seul dossier d’investissement a été examiné dans le cadre du régime non conventionné, couvrant ainsi 0,64% de la superficie globale mobilisée. Il s’agit de la réalisation d’un parc éolien à Essaouira, précise le quotidien qui ajoute que ce projet piloté par l’ONEE porte sur un terrain domanial de 1.011 hectares et un investissement global de l’ordre de 2,67 milliards de dirhams. «Un seul dossier d’investissement a été approuvé dans le cadre du régime conventionné nécessitant un foncier de 56 hectares, soit 0,04% de la superficie globale mobilisée. Cette mobilisation concerne la réalisation d’une université polytechnique à Salé (Sala Al Jadida) d’un investissement de l’ordre de 6,42 milliards de dirhams et une prévision d’emploi de 11.130 nouveaux postes», conclut Aujourd’hui Le Maroc.