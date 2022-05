© Copyright : DR

La Caisse de Dépôt et de Gestion a annoncé ce jeudi 12 mai 2022 le lancement d’une nouvelle plateforme de digital banking «CDG Mobile», afin d'améliorer la qualité des services rendus au citoyen et renforcer la proximité avec l’ensemble de sa clientèle.

En ligne avec la stratégie nationale de digitalisation des services publics, la Caisse de Dépôt et de Gestion vise, à travers cette nouvelle application, à renforcer la digitalisation effective du parcours client par le canal de distribution mobile et à renforcer la synergie et l’interopérabilité avec les services de l’Etat (DGI, ANCFCC, TGR...) offrant ainsi une expérience omnicanale enrichie à la clientèle institutionnelle et aux professions juridiques réglementées (Notaires, Secrétaires greffiers...), explique la CDG dans un communiqué.

«CDG Mobile» vient ainsi compléter l’application «CDGNET » mise en place depuis 2016 par la CDG et offre gratuitement tous les services bancaires courants à distance.

Elle propose également toute une série de fonctionnalités, permettant aux clients de la CDG, la consultation, la gestion et le suivi des mouvements de comptes, la consultation et la gestion des affaires, l’exécution des virements et le paiement des taxes et factures, l’édition des documents bancaires (attestation, RIB et relevés bancaires), la gestion des réclamations etc., et intègrera encore plus de fonctionnalités dans le futur, souligne ce même communiqué.

Axée sur des standards élevés de sécurité en termes d’authentification, de paiement et de confidentialité, l’application «CDG Mobile» est compatible avec tous les systèmes d’exploitation Android, iOS, Mac et Windows. «Grâce à son design attractif, elle garantit à l’ensemble de la clientèle CDG une expérience utilisateur innovante et une navigation simple, fluide et intuitive», précise la CDG.