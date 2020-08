© Copyright : DR

L’entreprise britannique Emmerson PLC vient de dévoiler les résultats de l’étude d’impact socio-économique de son gisement de potasse de Khemisset. Le projet permettrait notamment d’augmenter le PIB local par habitant d'environ 40%. Explications.

Considéré comme un gisement de potassium de classe mondiale, la mine de Khemisset, détenue par la compagnie minière britannique Emmerson PLC depuis 2017, devrait avoir «des retombées socio-économiques significatives aux niveaux local, régional et national», d’après les résultats de l’étude d’impact diligentée par la société.

«Nous sommes ravis des résultats de l'étude qui démontrent que les avantages locaux, régionaux et nationaux que le projet apportera sont importants. Les valeurs de notre entreprise sont résumées par la phrase: faire les bonnes choses de la bonne manière», a déclaré le PDG d'Emmerson, Graham Clarke, cité par un communiqué.

Au total, d’après Emmerson, 2.385 emplois directs et indirects seront créés lors de la construction du projet. Une fois pleinement opérationnel, un total de 1.500 emplois seront créés dont 760 seront des employés directs. L'entreprise veut recruter localement: 90% des postes à pourvoir dans la mine seront réservés à des personnes vivant à Khemisset et dans les communes environnantes.

L'investissement total sur la durée de vie du projet est estimé à 2,5 milliards de dollars (plus de 23 milliards de dirhams). La société promet par ailleurs d’adopter une stratégie d'approvisionnement qui offre un traitement préférentiel aux fournisseurs locaux, régionaux et nationaux.

En outre, selon l’étude réalisée par le professeur d’économie à l’université Al Akhawayn d’Ifrane Sallem Koubida, l'impact économique du projet augmentera le PIB local par habitant d'environ 40%.

Quant aux contributions fiscales supplémentaires résultant du projet, elles représenteraient environ 176% des recettes fiscales générées localement, 5,1% au niveau régional et près de 1% au niveau national.

Une étude de cadrage réalisée en novembre 2018 par Golder Associates avait confirmé la viabilité économique du projet de la mine de Khemisset, estimant sa valeur actuelle nette à 795 millions de dollars US (après impôt) et un taux de rentabilité de l’ordre de 29,8%, permettant de produire environ 800.000 tonnes métriques de potasse par an au cours des vingt prochaines années.

Le projet de Khemisset est idéalement situé pour tirer parti de la forte croissance attendue de la demande d'engrais potassés sur le continent africain. La proximité des ports d’exportation (Tanger et Casablanca) fait que le projet bénéficiera d'un prix net supérieur à celui de bon nombre de mines comparables.