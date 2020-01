© Copyright : DR

Kiosque360. C’est un dossier casse-tête pour le maire de Meknès. En attendant une solution durable, la commune vient d’établir des contrats d’exploitation avec les gardiens des parkings.

Le maire de Meknès veut mettre de l’ordre dans la gestion des parkings de la ville, nous apprend L’Economiste dans son édition de ce mercredi. Le journal indique que l’objectif d’Abdallah Bouano est de faire fructifier les recettes communales en luttant contre l’anarchie qui sévit depuis plusieurs années. Notons que ce n’est pas la première fois qu’il tente de remettre de l’ordre dans ce secteur, puisqu’il avait lancé deux appels à manifestation d’intérêt pour la gestion des parkings. Mais ses initiatives sont, jusqu’à présent, restées infructueuses.

L’Economiste rapporte que la commune vient d’établir des contrats d’exploitation directement avec les gardiens des parkings. «Mais cette solution ne résorbera le problème qu’en partie, car la ville devrait s’associer avec des sociétés ayant une entité juridique et non des personnes», explique une source citée par le quotidien qui ajoute que, du côté de la commune, la solution préconisée constitue un premier pas vers une régularisation générale. On apprend aussi que deux approches sont retenues. Il s’agit d’abord de mesures à court terme pour pallier l’anarchie, et ensuite d'une solution à long terme avec la possibilité d’effectuer un benchmarking des modes de gestion déjà appliqués ailleurs dans le monde.

Le journal fait remarquer que cette solution à long terme passe par la création d’une SDL (société de développement locale). En attendant, la commune a déjà signé quelque 160 contrats d’exploitation à durée limitée avec des gardiens de parkings de la ville de Meknès, précise le journal, ajoutant que le statut contractuel de ces gardiens prévoit notamment l’affichage des prix, un nouvel uniforme et un bon comportement avec les automobilistes.