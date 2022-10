© Copyright : DR

Kiosque360. L’inflation frappe de plein fouet le secteur des matériaux de construction. Les opérateurs ont le moral au plus bas. Cet article est une revue de presse des Inspirations Éco.

L’effet de l’inflation des prix des matériaux de construction continue de peser sur les ventes de ciment, rapporte Les Inspirations Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi. Revenant sur les toutes dernières statistiques de l’Association professionnelle des ciments (APC), à fin septembre, les livraisons cumulées de ciment ont atteint 9.383.457 tonnes, contre 10.236.567 tonnes à fin septembre 2021.

Notons que les ventes de ciments ont du mal à décoller. La même source indique aussi que la comparaison des statistiques actuelles avec celles des 4 dernières années montre que les ventes cumulées à fin septembre 2022 sont en baisse de 8,33% par rapport à la même période 2021, en hausse de 8,44% par rapport à 2019.

L’écart entre les ventes de septembre 2021 et celles de 2022 s’explique notamment par un effet rattrapage post-covid-19, les méventes de cette année sont dues à l’inflation sur les prix des matériaux de construction.

Les Inspirations Éco souligne aussi que les statistiques du HCP en septembre montrent que l’indice des prix à la production des industries de la Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques poursuit sa tendance haussière. «Cet indice, qui prend en considération un pan important du secteur des matériaux de construction, notamment la fabrication de verre et d’articles en verre, la fabrication de matériaux de construction en terre cuite, la fabrication d’autres produits en céramique et en porcelaine, la fabrication de ciment, chaux et plâtre ou encore la fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, affiche une hausse de 4,27% des prix depuis janvier 2022, de 5,31% depuis janvier 2021, et de 1% en un moins», fait observer le quotidien, ajoutant que la situation impacte lourdement non seulement les ventes de ciment, mais aussi les projets de construction immobilière et de BTP.

Selon le quotidien, l’autre élément à suivre de près dans l’analyse des effets de l’inflation sur la production de matériaux de construction est l’évolution de l’indice trimestriel de production industrielle. Les Inspirations Éco rappelle que c’est à partir du 9 juin 2020 que le gouvernement a approuvé des dispositions d’assouplissement des restrictions liées aux mesures de confinement, entamant ainsi une nouvelle phase de gestion de l’état d’urgence sanitaire.