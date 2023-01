© Copyright : DR

Kiosque360. Le fonds «Maroc Numeric Fund II» sera désormais accessible aux startups créées par des Marocains résidant à l’étranger. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Exclus jusqu’ici, les Marocains du monde sont désormais éligibles au fonds «Maroc Numeric Fund II». Le MNF II annonce ainsi l’extension de sa stratégie d’investissement pour inclure les startups fondées par des Marocains résidant l’étranger, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 3 janvier, précisant que la mesure a été approuvée par les organes de gouvernance du Fonds.

Néanmoins, «les startups ciblées devront compter au moins un fondateur de nationalité marocaine parmi leurs hommes clés, et une filiale au Maroc créatrice de valeur selon des critères en ligne avec la stratégie de développement de la société investie», a précisé l’organisme qui investit dans des startups à fort potentiel et ce, avec une participation minoritaire mais significative du capital lors d’un premier tour de financement.

Maroc Numeric Fund, rappelle le quotidien, compte parmi ses actionnaires Tamwilcom, Attijariwafa Bank, Chaabi Capital Investissement, BMCE Bank of Africa et MITC, et la société gestionnaire des Technoparks. Il peut compléter son investissement par un apport en compte courant d’associés ou en obligations convertibles.

Le fonds investit uniquement dans des entreprises ayant (ou ayant l’intention d’avoir) le statut de S.A. et participe de manière active aux organes sociaux de l’entreprise.

Les investissements peuvent intervenir au niveau de deux phases: amorçage et capital-risque. Pour la première phase, «idéalement, la startup doit avoir bénéficié d’un apport financier auparavant auprès d’autres programmes ou de Business Angels, pour s’assurer de la capacité de gestion des promoteurs lors des phases de lancement de leurs projets», lit-on. Le ticket d’entrée pour cette phase se situe entre 1 et 4 millions de dirhams.

S’agissant du capital-risque, la société anonyme de droit marocain, dont le siège social est au Technopark Casablanca, investit dans des startups innovantes de moins de cinq ans, ayant témoigné d’une croissance significative de leur chiffre d’affaires et ayant besoin d’un apport financier pour assurer leur croissance au Maroc et à l’international. Le ticket d’investissement pour cette phase se situe entre 4 et 10 millions de dirhams.

A ce jour, le MNF II a réalisé six investissements. Il succède au fonds MNF, lancé en 2010 et qui avait réalisé un total de 17 investissements dans des startups technologiques marocaines dans différents domaines.