Maroc-BAD: signature de la documentation juridique du financement de deux importants projets

© Copyright : le360 Afrique/Bouchrit

Le ministère de l’Economie et des finances du Maroc et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé lundi la documentation juridique relative au financement de deux importants projets d’infrastructures: le complexe portuaire Nador West Med et la modernisation de l’aéroport de Rabat-Salé.

Lire et visualiser la suite sur: le360afrique.com

Par Moussa Diop et Saïd Bouchrit