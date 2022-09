© Copyright : DR

Kiosque360. Le Forum économique Maroc – Arabie Saoudite se tiendra, le 4 octobre 2022 à Casablanca, à l'initiative de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Fédération des Chambres saoudiennes. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les affaires reprennent entre Rabat et Ryad. Un Forum économique Maroc - Arabie Saoudite est prévu le 4 octobre 2022 à Casablanca. «Cet événement vise à donner une nouvelle impulsion au partenariat économique liant les deux Royaumes et à renforcer la coopération commerciale», indique la CGEM dans un communiqué, repris par Les Inspirations Eco dans son édition du 29 septembre.

Le forum a également pour objectif d'accélérer les investissements dans les secteurs d'intérêt commun, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie automobile, le tourisme, le textile, le commerce et l’énergie. L’événement connaitra la participation d'une centaine de chefs d'entreprises d'Arabie Saoudite et des entreprises membres de la CGEM intéressées par ce marché.

Les relations commerciales entre le Maroc et l’Arabie saoudite sont régies par un accord, qui vise à faciliter et à développer leurs échanges commerciaux. Ceux-ci ont connu une hausse significative, en 2021, atteignant 17 milliards de dirhams. Les exportations marocaines s’élèvent à 768 millions de dirhams contre 16 milliards de dirhams pour les importations. Le Royaume exporte principalement vers l’Arabie saoudite, des voitures de tourisme, du sucre brut et raffiné et des agrumes. De son côté, il importe des produits énergétiques, plastiques, chimiques, ainsi que du soufre brut et raffiné.

De nombreux projets de partenariat et d’investissement visant particulièrement les PME et TPE sont identifiés afin d’exporter des produits et services et de promouvoir des exportations à forte valeur ajoutée. Pour fluidifier les échanges et dépasser les problématiques liées au transport et à la logistique soulevées à Djeddah en Avril dernier, l’activation d’une ligne maritime directe, actée, est des plus attendues. Elle permettra de décongestionner les flux commerciaux actuels et en encourager de nouveaux.

En avril dernier, le Maroc et l'Arabie saoudite ont convenu de mettre en place une feuille de route pour la création d'un système industriel intégré destiné à accroître les opportunités d'investissement, à générer la valeur ajoutée et à promouvoir les opportunités d'emploi entre les deux Royaumes. Le Maroc vise à investir les énormes potentiels offerts par l'Arabie saoudite, en particulier au niveau des exportations de voitures, qui ont récemment connu une relance remarquable, ainsi que le secteur agricole qui a commencé à diriger son attention vers l'Arabie saoudite et le marché du Golfe en général.