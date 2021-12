Nezha Hayat, présidente de l’AMMC, Kamal Mokdad, président du CA de la Bourse de Casablanca, Fathïa Bennis, PDG de Maroclear et Younes Sekkat, président de l’APSB, lors de la signature d'un protocole d'accord, le 8 décembre 2021 à Casablanca.

Cette offre sur-mesure prévoit notamment une tarification plus avantageuse pour les PME qui désirent s’introduire en Bourse, ainsi qu’un guichet unique pour la centralisation des démarches à effectuer. Les détails.

La Bourse de Casablanca, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), Maroclear et l’Association professionnelle des sociétés de bourse (APSB) ont signé, ce mercredi 8 décembre 2021, un protocole d’accord visant à faciliter l’accès des Petites et moyennes entreprises (PME) au marché boursier.

Ce protocole d’accord prévoit le lancement d’une offre intégrée dite «Offre PME» permettant de faciliter l’accès au financement par le marché des capitaux à cette catégorie d’entreprises, et plus particulièrement celles souhaitant s’introduire en bourse sur le nouveau marché alternatif de la Bourse de Casablanca, indique un communiqué de la place financière casablancaise.

L’offre dédiée aux PME se décline en trois composantes essentielles, censées lever les entraves auxquelles sont confrontées les PME qui souhaitent se financer via le marché des capitaux. La première concerne l’instauration d’une tarification plus avantageuse, grâce à une réduction de 50% des commissions d’introduction au marché alternatif de la Bourse de Casablanca appliquées par chacune des parties.

La deuxième composante de l’offre porte sur l’optimisation des procédures d’accès au marché, notamment à travers l’instauration d’un guichet unique pour la centralisation et la coordination des démarches à effectuer auprès de l’AMMC, de la Bourse de Casablanca et de Maroclear. La troisième, enfin, concerne la mise en place d’un dispositif de formation et d’accompagnement au profit des PME envisageant de lever des financements sur le marché.

«Le protocole d’accord signé aujourd’hui marque la volonté des parties de consolider leur partenariat pour le développement du marché des capitaux en faveur du financement des entreprises, particulièrement les PME qui peuvent désormais s’introduire sur le nouveau marché alternatif de la Bourse de Casablanca à des conditions d’accès et de reportings allégés», est-il souligné dans le communiqué.

«Nous joignons nos efforts aux autres initiatives nationales en faveur des PME, en mettant à leur disposition une offre sur mesure permettant de leur faciliter l’accès au financement par le marché des capitaux», a déclaré à cette occasion Nezha Hayat, présidente de l’AMMC, citée par le communiqué.

De son côté, Kamal Mokdad, président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, a appelé les PME «à profiter des conditions allégées offertes par cette nouvelle initiative, et bénéficier pleinement des avantages de l’introduction en bourse: renforcer le capital, institutionnaliser et pérenniser son entreprise, accélérer sa croissance, faciliter sa transmission, et fortement améliorer sa notoriété auprès de ses partenaires».

A noter que le protocole prévoit également la création d’une commission mixte qui assurera le suivi et le développement de cette offre PME, notamment en y associant d’autres partenaires et parties prenantes susceptibles d’y contribuer.