Kiosque 360.Le marché du travail est en pleine mutation. Michael Page Maroc donne les rémunérations en vigueur, les profils les plus prisés par les entreprises et délivre quelques recommandations. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Dans son édition du 17 février, Les Inscriptions ECO se basant sur un guide de Michael Page Maroc rapporte les principaux changements du marché du travail en 2022.

Désormais, les compétences comportementales deviennent primordiales en ces temps difficiles, précise le journal. Elles s'ajoutent aux compétences techniques. Il s'agit du savoir s’adapter, du fait de gagner en autonomie, d'être capable de s’approprier les outils digitaux et faire preuve d’initiative. Ce sont parmi les "soft skills" les plus recherchés par l’employeur, relève le quotidien qui soutient que la maîtrise du digital représente un véritable atout.

Au niveau salarial, le quotidien note que certains profils très convoités par les entreprises bénéficient de rémunérations attractives même s'ils sont rares ceux qui décrochent des salaires à six chiffres. Ceux qui y parviennent sont, selon le guide, les DRH pouvant aller jusqu’à 150.000 DH net par mois, les directeurs juridiques (jusqu’à 100.000 DH), les directeurs administratif et financier (jusqu’à 120.000 DH) et les directeurs commerciaux dans le high tech/software/hardware/web (jusqu’à 120.000 DH)". Le journal indique que le secteur de l’hôtellerie rémunère autant ces directeurs. Et d'illustrer, "un DG ou directeur d’exploitation peut toucher jusqu’à 100.000 DH tandis qu’un directeur régional, des exploitations ou des opérations gagne jusqu’à 120.000 DH".

Quid des profils les plus convoités et des recommandations? Les Inscriptions ECO révèle que dans le secteur bancaire, les profils les plus demandés sont les gestionnaires de fonds, les Risk & compliance managers, les responsables contrôle de gestion ou encore les analystes de marchés avec des compétences dans la conduite du changement, le partenariat d’affaires et la versatilité technique. Dans le marketing et la communication, le journal note que les fonctions de directeur marketing, trade marketing manager et directeur innovation sont les plus recherchées. Il conseille aux candidats qui veulent maximiser leurs chances d'être embauchés, d'avoir des compétences dans le digital, l’innovation et être à même de s’adapter.