Après le coup d’arrêt brutal engendré par la crise sanitaire, le marché automobile voit enfin le bout du tunnel. Dans son édition du 10 août, le quotidien L’Economiste revient sur la prouesse réalisée par le marché automobile en cette période de mauvaise conjoncture. En s’appuyant sur les propos d'Abdelouahab Naciri, vice-président de l’Association des importateurs de voitures au Maroc (Aivam), le journal rapporte que «le marché est parvenu à enregistrer une augmentation de plus de 10% par rapport à la même période de 2019 (14.377 véhicules vendus toutes catégories confondues pour le seul mois de juillet, ndlr)».

A la lumière des statistiques avancées par l’Aivam, on aurait plutôt tendance à croire que les concessionnaires parviennent à tirer leur épingle du jeu. A un détail près: les données précitées n’intègrent pas la catégorie de clients violemment touchée par la Covid-19, et «qui représente pas moins de 20% des ventes de véhicules pour particuliers», précise L’Economiste. Avec un secteur du tourisme à l’arrêt, la location de courte durée attend impatiemment de renouer avec sa gloire d’antan. Les professionnels avancent, à ce propos, que «la demande des loueurs ne se manifeste toujours pas».

Qui porte alors la croissance du secteur sur les deux derniers mois? Il s’agit, selon l’Aivam, des particuliers «qui avaient l’intention d’acquérir une voiture avant le confinement». En effet, la rareté des moyens de transport, en particulier interurbains, en temps de pandémie, a poussé plusieurs individus à franchir le pas. A en croire, le vice-président de l’Aivam, Abdelouahab Naciri, la demande est susceptible de se maintenir à court terme sauf événement imprévisible. Les professionnels n’excluent pas de revoir à la hausse les prévisions de ventes pour 2020. Le pronostic de l’Aivam, résolument optimiste, vise le seuil des 130.000 unités d’ici à la fin de l’année, contre 90.000 prévues initialement, au pic de la crise sanitaire.

Certes, un tel niveau de performance ne remet pas les opérateurs auto dans la course, mais il permet de limiter les dégâts, avec une baisse prévue désormais à -25% au lieu des -40% pressentis par les projections initiales. Il ne faut pas non plus négliger les efforts consentis sur le volet marketing pour booster la demande, avec une panoplie d'offres alléchantes (crédit gratuit, entretien gratuit, voire paiement différé sur plusieurs mois).