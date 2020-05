© Copyright : DR

Les exportations des produits maraîchers ont enregistré une croissance de 6%. Les produits transformés, hors sucre, ont enregistré une croissance de l’ordre de 17%.

Malgré le contexte difficile, le secteur des exportations des produits agro-alimentaires a enregistré de bonnes performances.

Les exportations des produits maraîchers ont atteint durant cette saison au 9 mai 2020 (selon le calendrier adopté par Morocco Foodex du 1er septembre au 9 mai correspondant au calendrier agricole) un volume de l’ordre de 1.077.000 tonnes, enregistrant ainsi une croissance de 6% par rapport à la saison dernière arrêtée à la même date -1.012.000 tonnes).

Les exportations de la tomate ont connu au 9 mai 2020 une augmentation de l’ordre de 4% par rapport à la saison précédente, en passant de 492.000 tonnes à 514.000 tonnes à la même date, indique le ministère de l'Agriculture.

Les exportations de haricots verts ont atteint durant cette saison au 9 mai 2020 un volume de l’ordre de 112.000 tonnes, contre environ 102.000 tonnes pendant la saison antérieure, enregistrant ainsi une augmentation de 10%.

Les fruits rouges ont enregistré une croissance remarquable durant cette campagne agricole. En effet, les exportations des fruits rouges à l’état frais ont atteint durant cette campagne un volume de l’ordre de 82.500 tonnes au 9 mai 2020, enregistrant ainsi une croissance de 25% par rapport à la dernière campagne à la même date (66.000 tonnes).

La bonne performance enregistrée au niveau de l’export de pastèques est également notable. Le volume de ce fruit à l'export a atteint environ 104.400 tonnes durant cette campagne au 9 mai 2020, soit une croissance de l’ordre de 61% par rapport à la campagne agricole précédente à la même date (65.000 tonnes).

Les exportations d'avocats ont atteint durant cette saison, au 9 mai, un volume de l’ordre de 32.800 tonnes, soit pratiquement le triple du volume enregistré durant la saison antérieure à la même date (11.200 tonnes).

Concernant les agrumes, et tout en notant le maintien d’un bon niveau des prix sur les marchés internationaux, un repli des volumes d’exportation de l’ordre de 28% a été enregistré durant cette campagne à cause du recul de la production.

Les exportations des produits agricoles transformés hors sucre et ses préparations ont atteint durant cette saison au 9 mai un volume de l’ordre de 299.000 tonnes, contre 255.800 tonnes durant la saison dernière, soit une croissance de l’ordre de 17%.

Afin de contrecarrer la propagation de ce fléau, les consignes de sécurité et d’hygiène ont été renforcées au niveau des unités d’exportation des produits agro-alimentaires afin de contenir tout risque de contamination du Covid-19.

Ces mesures concernent, entre autres, le renforcement du dispositif d’hygiène du personnel au sein des structures de conditionnement et de transformation, la désinfection fréquente des locaux et des moyens de transport, le contrôle de la température corporelle des employés, la dotation du personnel des moyens de protection (masques, visières et gants), le respect des distances de sécurité nécessaires entre le personnel, etc., nous apprend ce communiqué du ministère de l'Agriculture.