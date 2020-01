© Copyright : DR

Kiosque360. En dépit d’une bonne dynamique des secteurs exportateurs, le Maroc reste en situation de déficit commercial à fin novembre 2019.

Citant les derniers chiffres de l’Office des changes dans son édition du lundi 6 janvier, le quotidien Al Bayane indique que le Maroc est en situation de déficit commercial, et ce malgré la bonne dynamique des principaux secteurs exportateurs. En novembre 2019, ce déficit s'élève ainsi à 2,3%, pour un montant estimé à 4.3 milliards de dirhams.

En glissement annuel, ce déficit est de -191,81 milliards de dirhams à fin novembre 2019 contre -187,44 milliards de dirhams une année auparavant, indique l'Office. «Ce résultat s'explique par un accroissement des importations (+11,638 milliards) plus important que celui des exportations (+7,269 milliards)… Le taux de couverture est resté stable à 57,4%», lit-on encore dans la note relayée par Al Bayane.

La hausse des importations de biens est essentiellement imputable à l'accroissement des importations de biens d'équipement, des achats de demi-produits et de produits finis de consommation. Les importations de produits énergétiques et de produits bruts ont, en revanche, reculé respectivement de 5,6 et 1,8 milliards de dirhams.

S'agissant des exportations, elles se sont établies, au titre des 11 premiers mois de 2019, à 258 milliards de dirhams contre 251 milliards pour la même période de 2018, souligne le quotidien. Sont concernés les secteurs de l’aéronautique, de l'automobile et de l'agriculture et agro-alimentaire.

En revanche, les ventes des secteurs du textile et cuir, des "autres extractions minières", des phosphates et dérivés, de l'électronique et de l’industrie pharmaceutique ont enregistré des baisses.