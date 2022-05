L’industriel marocain spécialisé dans l’agroalimentaire, Oland Group, a inauguré ce mardi 24 mai 2022, quatre nouvelles lignes dédiées à la production de fromage fondu, dans le cadre d’une convention étatique pour la promotion du made in Morocco.

Faisant suite à une convention d’investissement signée, en février dernier, avec l’Etat, notamment avec le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME), Oland Group a inauguré officiellement ce mardi 24 mai 2022 quatre nouvelles lignes dédiées à la production de fromage fondu.

Dans le cadre de cette convention, le groupe bénéficiera d’une prime d’investissement de 15 millions de dirhams, échelonnée sur 3 ans pour un projet d’investissement d’une enveloppe globale de 80 millions de dirhams.

«Ce programme d’appui à l’investissement dans le secteur agroalimentaire nous a permis de mettre en place 4 nouvelles lignes de productions, de créer 151 emplois directs, 3 marques Made in Morocco et d'envisager d’exporter quelque 40 millions de dirhams à l’horizon 2024», a indiqué à cette occasion Marwane Anbaoui, PDG d’Oland Group.

L’inauguration de ce projet a eu lieu en présence d’une délégation officielle, présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. «Ce projet, que nous avons appuyé dans le cadre du contrat-programme et de la task force souveraineté, est en parfaite cohérence avec les objectifs que s’est fixé le gouvernement visant à renforcer et à dynamiser la filière laitière pour répondre aux besoins du marché local et celui de l’export», a ainsi souligné le ministre de tutelle.

Oland Group, qui opère depuis une unité industrielle de 20.000 m2, basée à Casablanca, avec une capacité de production annuelle de 15.000 tonnes, emploie près de 400 personnes et a investi depuis 2017 dans des installations industrielles pour une enveloppe globale de 200 millions de dirhams.