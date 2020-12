© Copyright : DR

Le Maroc bénéficie d’une enveloppe de 1,387 milliard d’euros, dont 202,6 millions d’euros sous forme de dons, dans le cadre de la coopération au développement maroco-allemande, indique, mardi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération africaine.

Lors d'un entretien téléphonique, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et le ministre de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d’Allemagne, Gerd Müller, ont salué l’excellence de la coopération bilatérale, se félicitant des conclusions des dernières négociations intergouvernementales de coopération au développement qui ont eu lieu récemment entre les deux pays et qui ont permis au Maroc de bénéficier d’une enveloppe de 1,387 milliard d’euros, dont 202,6 millions d’euros sous forme de dons, ajoute la même source.

Cette enveloppe se décline d’abord en un soutien direct de l’Allemagne aux efforts du Maroc dans la lutte contre la Covid-19, en allouant un montant de 717 millions au Fonds national Covid-19 et à la Caisse centrale de garantie, souligne le communiqué, précisant que 250 millions d’euros seront dédiés au financement de la première tranche du «Partenariat pour les réformes», engagé entre les deux pays pour la période 2020-2022.

La somme restante, soit 420 millions d’euros, servira au financement de projets de développement économique d’envergure, comme ceux portant sur la réforme du secteur financier ou ceux relatifs au développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, poursuit le communiqué.

Le partenariat entre le Maroc et l’Allemagne se voit aujourd’hui consolidé à travers ces derniers engagements et sa feuille de route redynamisée pour la période post-Covid-19, conclut la même source.