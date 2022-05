Le poste frontalier séparant Fnideq et Sebta.

© Copyright : Fadel Senna/AFP

La pandémie du Covid-19, le renforcement des contrôles douaniers et le durcissement des sanctions à l’encontre des fraudeurs ont eu un effet dissuasif sur les activités de contrebande, a souligné l’Administration des douanes et impôts indirects dans son rapport d’activités au titre de l’année 2021.

La fermeture des points de passage de Bab Sebta et Bab Mélilia a contribué à la diminution du phénomène de contrebande et a même induit une augmentation des recettes douanières de 4 milliards de dirhams, indique la Douane dans son dernier rapport annuel.

Après la fermeture de ces points de passage, mettant fin à la contrebande en provenance des deux présides occupés, l’accompagnement des opérateurs de la région par la douane et les autres intervenants s’est poursuivi en 2021 pour leur intégration à l’économie formelle, encourageant ainsi la création d’entreprises et d’emplois, poursuit la même source. Ainsi, 565 nouvelles sociétés sises à Nador et 147 installées dans la Région de Tétouan-Fnideq ont démarré leurs activités d’importation, précise le rapport.

Dans le cadre du lancement de la zone d’activités économiques de Fnideq visant à soutenir cette économie formelle naissante, la douane a prévu des mesures incitatives en faveur des commerçants, en plus de la mise en place d’un guichet unique, en coordination avec les différents intervenants.

Par ailleurs, les services douaniers ont pu saisir des quantités considérables de marchandises de contrebande (tissus, articles de prêt-à-porter, chaussures de sport, quincaillerie, équipements électroniques, produits alimentaires, unités de tests de dépistage de Covid-19, etc.) d’une valeur estimée à 152 millions de dirhams en 2021, contre 242 millions de dirhams.

De son côté, la Brigade Nationale des Douanes (BND) a réalisé 30 interventions ponctuelles et ciblées sur les différents canaux de fraude (axes routiers, dépôts de stockage de marchandises, unités de production clandestines, etc.), ajoute le rapport.

Les actions de contrôle ont permis la saisie de marchandises de contrebande d’une valeur de 31 millions de dirhams, en plus du démantèlement d’une plateforme abritant 10 ateliers clandestins de fabrication de sacs en plastique prohibés et la saisie de 100 tonnes de produits finis et de matières premières ainsi que des machines servant à leur production, indique aussi ce rapport annuel.