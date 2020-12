© Copyright : DR

Le vice-ministre ukrainien du Développement économique, du commerce et de l'agriculture, Taras Kachka, a affirmé que son pays prévoit d'entamer des négociations sur des accords de libre-échange (ALE) avec plusieurs pays d’Afrique du Nord, dont le Maroc.

Les diplomates ukrainiens entameront sous peu des négociations avec la plupart des pays d'Afrique du Nord, dont le Maroc, rapporte la presse ukrainienne, citée par l’agence de presse chinoise Xinhua.

«En décembre prochain, nous prévoyons d'officialiser cela dans des déclarations officielles ou des mémorandums, en commençant par l'Egypte et le Maroc», a déclaré le vice-ministre ukrainien du Développement économique, du commerce et de l'agriculture, Taras Kachka.

Selon le rapport annuel 2019 de l’Office des changes, la balance commerciale Maroc-Ukraine est largement en défaveur du Royaume. A fin 2019, les importations marocaines en provenance d’Ukraine se chiffrent à 3,37 milliards de dirhams, et portent essentiellement sur les achats de céréales, en particulier de blé tendre. Les exportations du Maroc vers l’Ukraine se limitent quant à elle à 684 millions de dirhams, et se composent principalement de poissons et de produits de la pêche.