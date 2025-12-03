Logintek, première zone industrielle et logistique intégrée au Maroc, voit le jour à Sidi Aidi

Inauguration de la zone industrielle et logistique intégrée Logintek dans la province de Settat. (S.Bouchrit/Le360)

La zone industrielle et logistique intégrée Logintek a été officiellement inaugurée le mardi 2 décembre 2025 à Sidi Aidi, dans la province de Settat. Porté par Zinafrik Developpement, ce projet est présenté comme la première zone industrielle et logistique privée totalement intégrée au Maroc et en Afrique du Nord.

L’événement marque une étape majeure pour la région Casablanca-Settat, qui renforce ainsi son positionnement de locomotive industrielle du Royaume, indique à cette occasion Samir Filali Chahad, patron de Zinafrik Developpement.

Pensée comme un écosystème complet, Logintek ambitionne de dépasser les standards traditionnels des zones industrielles. Elle combine des infrastructures de pointe, des services logistiques avancés et un accompagnement administratif intégré afin d’offrir un environnement opérationnel optimal aux entreprises, note-t-il. L’objectif est de permettre aux investisseurs, PME comme multinationales, de se concentrer entièrement sur leur cœur de métier.

Fruit d’un investissement de 2,3 milliards de dirhams, Logintek s’étend sur 123 hectares, dont près de 100 hectares commercialisables. Elle propose aux investisseurs une offre foncière diversifiée incluant des unités industrielles de 1.100 m² à 100.000 m², adaptées aussi bien aux petites structures qu’aux grands complexes.

À son inauguration, la zone affiche un taux de commercialisation avoisinant les 50%. Huit nationalités d’investisseurs (Maroc, Espagne, Autriche, Corée du Sud, France, Suisse, Russie, Égypte) y sont déjà représentées, confirmant son positionnement international.

Production des camions électriques

Parmi ces entreprises figure notamment le groupe coréen Seoil, acteur mondial de l’emballage qui exploite sept usines dans cinq pays. Sa nouvelle implantation stratégique au Maroc débutera en 2025, avec une production dont 95% seront destinés à l’exportation, indique le directeur de la filiale Maroc, Seok Cheon Choi.

L’usine, qui devrait démarrer son activité en juin 2026, prévoit la création de 270 emplois d’ici 2030, ajoute-t-il. La zone accueille également une entreprise qui produira les premiers camions électriques au Maroc et en Afrique, confirmant la vocation de Logintek à attirer des industries innovantes à forte valeur ajoutée.

Idéalement situé au cœur de la région Casablanca-Settat, Logintek bénéficie d’une position géographique privilégiée. Elle se trouve à 30 kilomètres (20 minutes) de l’aéroport Mohammed V et à 50 kilomètres (45 minutes) du port de Casablanca, avec un accès direct à l’autoroute A7, à la route nationale 9 et à une ligne ferroviaire qui longe son périmètre. Cette connectivité exceptionnelle garantit une logistique rapide et optimisée à tous les niveaux.

Parmi les infrastructures clés figure le port sec sous douane de 5 hectares, permettant aux entreprises de réaliser leurs formalités douanières sur place sans passer par le port maritime, réduisant considérablement les délais et les coûts d’import-export. Logintek intègre également une zone logistique moderne de 60.000 m² bâtis sur 15 hectares, comprenant des cellules logistiques à partir de 1.300 m², conçues pour répondre aux besoins de distribution et de stockage de différents secteurs.

L’espace TIR dédié aux transporteurs routiers internationaux, le guichet unique regroupant douanes, import-export, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), banques, assurances et transitaires, ainsi qu’une technopole favorisant l’innovation et le transfert technologique complètent cet écosystème intégré. L’ensemble permet de regrouper en un seul site ce qui est habituellement dispersé, augmentant significativement l’efficacité des opérateurs industriels et logistiques.

Un cadre de vie et de travail

Logintek se distingue également par son approche holistique, incluant des équipements économiques, sociaux et environnementaux destinés à créer un cadre de vie complet. La zone prévoit un data center connecté en fibre optique, un centre d’affaires et un centre d’appel, répondant aux besoins des entreprises en technologies et services.

Pour les employés et visiteurs, le site proposera une polyclinique, un hôtel, un centre commercial, une mosquée, des espaces verts et deux stations-service. Ces installations visent à faire de Logintek un lieu de travail attractif, capable d’attirer et de retenir les talents.

La dimension durable occupe une place centrale: installations photovoltaïques, énergies renouvelables, électricité de dernière génération et station de traitement des eaux usées sont intégrées afin de répondre aux nouvelles exigences RSE des investisseurs.

À terme, Logintek devrait générer entre 12.000 et 15.000 emplois directs, en plus d’un large volume d’emplois indirects dans les secteurs connexes. En partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la zone contribuera fortement à l’insertion professionnelle des populations locales.

Le développement de Logintek a bénéficié du soutien des autorités publiques. Le gouvernement, la province de Settat, l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et le Centre régional d’investissement (CRI) ont joué un rôle structurant dans la facilitation des démarches administratives et l’accompagnement des investisseurs.

Cet engagement collectif illustre la réussite d’un modèle de partenariat public-privé qui pourrait inspirer d’autres projets structurants au Maroc, selon le porteur du projet. La présence sur site de Monde Prefa, usine de construction préfabriquée de dernière génération, permettra d’accélérer l’installation des entreprises grâce à des structures conformes aux normes internationales, livrées dans des délais raccourcis.

Avec cette inauguration, Logintek entame une nouvelle dynamique. Des plans d’extension sont déjà en cours d’élaboration pour consolider sa position comme pôle industriel stratégique en Afrique du Nord. La zone se veut un investissement tourné vers le long terme, destiné à renforcer durablement la compétitivité industrielle du Royaume.

Reconnaissance pour les industriels implantés

L’inauguration s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Settat, Mohamed Ali Habouha, en plus des représentants institutionnels, d’investisseurs et des premiers industriels déjà installés dans la zone. Les invités ont pu découvrir Logintek à travers une visite virtuelle immersive, offrant un aperçu précis de son niveau d’intégration et de modernité.

Un moment fort de la cérémonie a été la remise de trophées aux industriels implantés (Alsina, Seoil, Fief, Kronospan, Live Power, Al Amtar et Better Food) en reconnaissance de la confiance qu’ils ont accordée à ce projet pionnier.

Zinafrik Developpement, filiale du groupe familial Zinafrik, est spécialisé dans le développement industrialisé au service des filières industrielles, logistiques et technologiques. Présent dans le BTP, le négoce international et l’industrialisation du bâtiment, le groupe a mis son expertise au service d’un projet d’envergure.