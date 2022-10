© Copyright : DR

Poursuivant ses actions d'information et de sensibilisation, l'Office des changes organise une série de rencontres au profit des Centres régionaux d'investissement (CRI).

Les différentes rencontres qui seront organisées, dans ce cadre, incarnent la ferme volonté de l'Office des changes de consolider et de développer davantage ses relations de partenariat avec les CRI afin d'accompagner la dynamique de reprise économique et d'encourager l'initiative privée.

Ces actions d'information s’assignent comme objectif la vulgarisation des dispositions de la réglementation des changes applicables aux sociétés résidentes désireuses de s'installer dans les zones d'accélération industrielle.

Ces rencontres, qui débuteront ce mercredi 19 octobre 2022 par un séminaire de sensibilisation au profit du Centre régional d’investissement de la région Rabat-Salé-Kenitra, avant d’être élargies à d’autres régions du Royaume, permettront d'échanger sur les différents aspects de la réglementation des changes et de répondre aux attentes de l'assistance, et aux questions qui pourraient être posées.