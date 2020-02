L'OCP s’implante en Roumanie

Le Maroc veut faire profiter plus de pays de son expérience dans le domaine des engrais. Dans ce sens, le Groupe OCP (Office chérifien des phosphates) vient d’être autorisé pour la création de SEEFCO (South East European Fertilizer Comagny) en Roumanie, avec le groupe émirati «Al Dahra», peut-on lire dans les colonnes du quotidien Aujourd’hui le Maroc du 3 février. La création de cette société est donc officiellement actée après son adoption par le conseil d’administration de l’OCP. Il s’agit pour les responsables d’améliorer l’accès des produits du groupe au marché d’Europe Centrale et en Europe de l’Est, tout en réduisant les coûts logistiques sur la base des données clients du groupe émirati en Roumanie et dans sa région. Dotée d’un capital de 5 millions de dollars, l’activité principale de la société SEEFCO sera l’importation, le stockage et la commercialisation des engrais en Roumanie et dans les régions limitrophes, en plus de services dans le conseil et le soutien agricole. Ce n’est pas tout, puisque la nouvelle entité devra élargir son domaine d’activité pour développer des produits pour l'OCP, en plus du développement d’un réseau de distribution de produits agricoles dans la région.

Par Fayçal Ismaili