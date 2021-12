© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur retrouve peu à peu une bonne dynamique selon les dernières statistiques de Mubawab. Cet article est une revue de presse du journal Les Inspirations Eco.

L’offre en immobilier d’entreprise reprend de plus belle, après la chute dont elle a souffert entre mars et avril 2021, rapporte Les Inspirations Eco dans son édition de ce mercredi 15 décembre.

Se basant sur les dernières statistiques de Mubawab, le portail dédié à l’immobilier au Maroc, le quotidien indique que l’offre a évolué de 54% entre janvier et octobre 2021 pour les bureaux destinés à la vente, ainsi que de 32% pour ceux destinés à la location.

En termes de superficie, le taux d’occupation des bureaux à la vente a chuté entre février et juillet, et légèrement baissé au mois d’août. «En effet, on perd, en moyenne, 11% des superficies pour les bureaux et plateaux bureaux. Toutefois, il y a un léger redressement à partir de la rentrée 2021 qui concerne principalement les bureaux en location», note Mubawab.

Le spécialiste de l’immobilier note également qu’une baisse de 21% sur la demande de bureaux à l’achat a été enregistrée depuis janvier. Elle est due principalement au recours au télétravail. Cependant, cette demande s’est rattrapée au mois de mai avec une hausse de 65% en raison de l’orientation de l’offre vers des bureaux de nouvelle génération.

Les Inspirations Eco souligne que d’un côté, et pendant la même période de janvier, la demande de bureaux à la location a connu une hausse de 28% prouvant que malgré les réticences d’engagement liés à l’instabilité de la conjoncture qui régnait encore sur le marché, le besoin des entreprises à trouver de nouveaux locaux était bel et bien réel.

Par ailleurs, Mubawab a établi un Top 5 des villes les plus demandées par type de transaction. Et c’est Casablanca, indétrônable, qui arrive en tête en termes de demande en location et achat de bureaux, suivie de Marrakech, Rabat, Tanger et Agadir pour l’achat de bureaux.

En ce qui concerne les prix de l’immobilier d’entreprise, tant pour la location que pour l’achat, ils suivent la même tendance, enregistrant ainsi une croissance moyenne de 13% entre janvier et octobre 2021. Les Inspirations Eco souligne aussi que pour les bureaux à l’achat, le prix moyen est de 12.300 DH/m2 alors que pour ceux à la location, le prix moyen est de 17.400 DH/mois. On note de même que les prix les plus élevés se trouvent à Casablanca CFC, Casablanca Anfa et Rabat Souissi, avec respectivement 25.200, 23.000 et 22.000 dirhams le m2.