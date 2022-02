© Copyright : DR

Kiosque360. Malgré le boom de la croissance en 2021 (7%), les finances publiques souffrent toujours. Détails dans cette revue de presse des Inspirations Eco.

Le rebond économique exceptionnel enregistré l’année dernière n’a pas impacté positivement les finances publiques. C’est, du moins, ce qui ressort du dernier rapport de l‘exécution de la loi de Finance relatif au quatrième trimestre de l’année dernière, repris par Les Inspirations Eco dans son édition du 15 février.

Dans le détail, les ressources globales de l'État à fin décembre se sont établies à 484,8 millions de dirhams, soit un taux de réalisation de 112,2% des prévisions de la loi de Finances, sachant que les arriérés de remboursement de la TVA et les demandes de restitution de l’IS ont été, respectivement de 42,2 et 4,5 milliards de dirhams à fin décembre 2020.

Les recettes ordinaires se sont élevées à 261,1 milliards de dirhams, soit 53,9% des ressources globales. Le journal assure qu’elles ont enregistré un taux de réalisation de 114,3% des prévisions de la loi de Finances.

«Comme à l’accoutumée, les recettes fiscales ont été tirées par les impôts directs et les impôts indirects. Si les premiers ont enregistré un léger recul par rapport à décembre 2020, les seconds ont, par contre, bondi de 14% par rapport à leur niveau de décembre 2020».

Pour ce qui est des recettes non fiscales, elles ont été principalement portées par les produits des monopoles d'exploitation et des participations financières de l'État ainsi que par les recettes diverses qui ont enregistré une chute drastique de plus de 35% entre décembre 2020 et décembre 2021, avance le journal.

Concernant les recettes d’emprunts à moyen et long termes, elles ont atteint 91,5 milliards de dirhams, soit 18,9% des ressources globales de l’État, souligne le journal qui affirme qu’elles ont été réalisées à hauteur de 85,4% des prévisions de la loi de Finances, avec un recours massif au marché des adjudications qui a représenté 81,5% des emprunts.