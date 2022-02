© Copyright : DR

Kiosque360. L’usage des nouvelles technologies de l’information dans les entreprises en 2019 et 2020 a été passé au crible par le HCP dans sa dernière note. Résultat: peut mieux faire… Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le HCP pointe le retard numérique des entreprises, titre Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 février. Dans sa dernière note, le HCP décrypte l’utilisation des nouvelles technologies de l’information (TIC) dans les entreprises en se basant sur les résultats de deux enquêtes: celle de 2019 auprès de 2.101 entreprises et celle de 2020 auprès de 3.600 entreprises.

D’après les observations du HCP, le taux d’accès à Internet des entreprises est de l’ordre de 81% pour les TPE, 97,9% pour les PME et 99,5% pour les GE en 2019. Néanmoins, les stratégies de transformation numérique divergent selon les branches d’activité. Par exemple, les industries électriques et électroniques prévoyaient, avant la crise du Covid-19, de renforcer leur développement numérique (21% en moyenne en 2021) alors que les entreprises industrielles ne comptaient pas dépasser, successivement, 3% et 4% en moyenne du total de l’investissement prévu en 2021 en termes de modernisation du matériel informatique et de digitalisation de leurs services, internes comme externes.

S’intéressant aux jeunes entreprises, le HCP assure que l’intégration des TIC est moins importante (notamment dans la gestion des ressources humaines, les échanges avec les administrations publiques ou avec les fournisseurs), comparativement aux entreprises plus anciennes. Le HCP explique également que les entreprises ont eu peu recours aux services externes d’informatique: seules 20% y ont fait appel en 2019 pour une question de stockage informatique et 18% pour l’hébergement de leurs bases de données.

Il ressort également de l’enquête du HCP que les entreprises sondées sont faiblement dotées de spécialistes en TIC, indiquant dans ce sens que 86% d’entre elles n’ont pas réussi à recruter des spécialistes en TIC entre 2016 et 2018. La raison évoquée? «Pour les 14% des entreprises qui ont déclaré des difficultés de recrutement, les exigences de salaires élevés, l’instabilité de ces profils dans le poste et le manque de certaines qualifications ont été les principales contraintes à l’embauche en matière de TIC», a souligné le HCP.