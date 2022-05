Les tensions sur les dépenses des ménages se maintiennent

Kiosque360. La pression de l'inflation est de plus en plus forte sur le pouvoir d’achat et la confiance des ménages. De quoi renforcer les comportements de prudence et freiner un peu plus la demande. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Avec la hausse de l'inflation, la confiance des ménages baisse. Les Inspirations ECO évoque dans son édition du 10 mai le plongeon du moral des ménages à un plus bas historique en mars pendant que l’inflation poursuivait son ascension pour s’établir à 5,3% sur un an. De quoi alimenter le risque d’un ralentissement plus marqué de la consommation des ménages même si, comme le note le quotidien, «le scénario du HCP prévoit un léger regain des dépenses des ménages au 2ème trimestre (+1,8%) après une hausse de seulement 0,8% au cours des trois premiers mois de l’année». Toutefois, la pression sur le pouvoir d’achat et les craintes liées au chômage pourraient renforcer les comportements de prudence et inciter les ménages à constituer une épargne de précaution importante pour freiner un peu plus leur consommation. Le quotidien relève, d'ailleurs que «le solde d’opinion relatif à l’évolution future de la situation financière est au plus bas avec 8,3 points et que 3 ménages sur 4 considèrent que la conjoncture n’est pas propice à l’achat de biens durables». Parallèlement, le journal remarque une hausse de 7% de l’encours des dépôts à vue des particuliers et des MRE auprès des banques qui a atteint 501 milliards de dirhams en mars. Le quotidien note que «le rythme de progression a légèrement augmenté par rapport à janvier et février, mais reste toutefois en dessous de la cadence observée en 2020». Il précise que les montants placés dans les comptes sur carnet s’élèvent à 176 milliards de dirhams, en hausse de 2,3% même si «la dynamique de croissance s’est affaiblie depuis le début de la crise dénotant de l’impact de la conjoncture sur les ménages les moins aisés».

Par Rachid Al Arbi