Le salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement revient pour une 7e édition cette année à Casablanca sous le thème de «l’eau, des territoires et de la durabilité». Le point sur le programme du salon dans cet interview avec Houria Tazi Sadeq, présidente de la Coalition marocaine pour l’eau.

Dans un contexte particulier marqué par les effets du changement climatique et la rareté des ressources hydriques au Maroc cette année à cause du retard des pluies, le Salon international des technologies de l’eau et de l’assainissement (SITeau), se tiendra du 7 au 9 juin 2022 à Casablanca. Le but étant de sensibiliser le grand public et réfléchir sur les problématiques liées à l'eau, une ressource vitale pour la planète.

«Cette nouvelle édition est une occasion de plus pour réfléchir avec les acteurs du développement en général et les acteurs de l’eau en particulier sur des solutions aux différentes problématiques liées à l’eau, dans un contexte marqué par le changement climatique et le réchauffement de la planète», explique, interrogée par Le360, Houria Tazi Sadeq, présidente de la Coalition marocaine pour l’eau, organisatrice de l’évènement.

«Je rentre de Dakar où j’ai assisté au salon international de l’eau. Avec la participation du Maroc, les différentes parties prenantes ont discuté des solutions communes afin de résoudre les différentes problématiques de l’eau et de l’assainissement dans le monde. La 7e édition du SITeau va capitaliser sur les résultats de ce forum et nous allons parler plus particulièrement de solutions adaptées à notre écosystème», souligne-t-elle.

Plusieurs moments forts constitueront ce salon notamment une exposition pour mettre la lumière sur le savoir et le savoir-faire des acteurs locaux. «Le salon consiste en plusieurs séquences, notamment une exposition pour montrer tout ce que font les acteurs de l’eau et de l’assainissement que ce soit les acteurs marocains ou internationaux, s’informer sur les différents programmes en cours et mettre en avant l’expertise nationale en la matière. C’est également l’occasion d’initier des échanges inter-entreprises pour développer ensemble des solutions innovantes aux défis de la période», détaille Houria Tazi Sadeq.

Concernant le choix de la thématique de cette année, la présidente de la coalition marocaine pour l’eau explique que «chaque édition a porté sur une thématique liée à l’actualité. Aujourd’hui nous travaillons au Maroc sur la question du lien entre les problématiques de l'eau, de l'assainissement et de l’énergie et les territoires, au moment où nous sommes menacés par le changement climatique. Le but est de faire le lien avec les objectifs du développement durable afin de rationaliser la gestion de l’eau et assurer la consommation de cette ressource de manière parcimonieuse et avec responsabilité en tenant compte de l’avenir et des générations futures», explique-t-elle.

Pour ce qui est de la place de la jeunesse dans la gestion des problématiques liées à l’eau, Houria Tazi Sadeq assure que «cette édition réservera un temps pour les jeunes pour leur expliquer que l'eau est un métier mais c’est un métier qui n’est pas propre aux ingénieurs ni aux travailleurs de l’administration, ils peuvent être entrepreneurs, communicants, juristes, économistes... Et travailler sur cette thématique. A travers ce Salon nous allons établir un dialogue intergénérationnel qui va durer plus tard entre les anciens et les jeunes sur le sujet».

Les différents acteurs de l’écosystème notamment les jeunes qui s’intéressent à cette problématique qui devient urgente à traiter dans le contexte actuel peuvent ainsi prendre part au salon en consultant les modalités d’inscription sur le site web de l’évènement: http://fieldattitude.com.