Les vents sont favorables pour les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca. Dans son édition du 30 novembre, Les Inspirations ECO annonce la révision à la hausse par Attijari Global Research (AGR) de ses prévisions de croissance des bénéfices sur un univers de 30 valeurs en 2021. Elle «anticipe, désormais, une progression de 22,4% du résultat net part du groupe agrégé, contre 14% prévue initialement», note le journal.

Cela est expliqué, selon la même source, par la hausse attendue, notamment, des bénéfices des secteurs banques, ciment et énergie. Le quotidien détaille: "les bénéfices (hors dons) des banques cotées devraient afficher une croissance soutenue de 56,9% en 2021 et de 8,4% en 2022". Ceci serait dû à "la normalisation attendue du coût du risque, et ce, après un sur-provisionnement en 2020 en raison du manque de visibilité généré par la crise sanitaire".

Les profits du secteur cimentier qui représentent, près de 12% dans les bénéfices des 30 valeurs agrégées par AGR devraient, également afficher une hausse moyenne de 6% sur la période 2021-2022 après une "reprise des ventes de ciment conjuguée à la bonne performance de l'outil industriel, ainsi qu’à la non-récurrence de provisions financières comptabilisées au premier semestre 2020".

Même chose, pour le secteur énergétique dont le RNPG s’apprécierait de 15,5% en 2021 et de 9,2% en 2022.

Quant aux prévisions en termes de chiffre d'affaires, ces dernières restent inchangées avec une croissance attendue de 5,1% en 2021 et à 4,5% en 2022. Compte tenu de ces bonnes performances projetées, Les Inspirations ECO parle d’une anticipation d’une hausse des dividendes de son univers valeurs de 18,1%, en 2021, et de 7,8%, en 2022. "Le dividend yield offert devrait s’établir à 2,9% en 2021 contre 3,3% en 2022", précise le journal.

"Ces niveaux de rendement demeurent relativement plus attractifs par rapport au taux obligataire benchmark, le BDT-5 ans, qui s’établit autour de 2,0%", fait savoir la société de recherche. Ceci dit, le multiple des bénéfices devrait ressortir à des niveaux relativement élevés en 2022, soit un P/E de 24,0x.