Les Marocains sont à l'origine de près de la moitié des achats de logements effectués par les résidents étrangers dans la région de Murcie (Espagne) au cours du second semestre 2021, indique le dernier bulletin du Conseil général du notariat espagnol.

Le conseil général du notariat espagnol vient de publier son bulletin semestriel au titre du deuxième semestre 2021.

Parmi les résidents étrangers en Espagne, les ressortissants marocains et roumains étaient les principaux acheteurs dans presque tout le pays, sauf en Galice, dans les archipels et dans la Communauté valencienne, où la part des Allemands, des Italiens, des Portugais et des Britanniques était plus élevée.

Globalement, à fin décembre 2021, le nombre de logements achetés par les étrangers en Espagne a augmenté de 41,9% en glissement annuel, après la forte baisse enregistrée au premier semestre 2021 (-37,3%) et au second semestre (-10,8%) de l'année 2020.

Sur un total de 63.934 transactions recensées, toutes nationalités confondues, 5.162 ont été réalisées par des Marocains, un niveau proche du record atteint au premier semestre 2021 (5.168).

Bien qu'ils soient premiers en termes de nombre de transactions, les Marocains ont payé le prix moyen le plus bas au mètre carré: 668 euros. Suivent les Roumains, avec une moyenne de 990 euros/m2, et les Equatoriens, avec 1.087 euros/m2, bien en dessous de la moyenne nationale qui s’élève à 2.016 euros/m².