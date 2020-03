© Copyright : DR

Kiosque360. A fin janvier 2020, le flux des Investissements directs étrangers s’est inscrit en régression de 32,2% par rapport au niveau enregistré à la même période de l’année précédente. Ils ont, en effet, perdu 679 millions de dirhams de leur valeur.

Le Maroc capte de moins en moins d’investissements étrangers sur son territoire. En effet, la baisse des IDE s’accentue, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 5 mars.

A fin janvier 2020, leur flux s’est inscrit en régression de 32,2% par rapport au niveau enregistré à la même période de l’année précédente. Ils ont, en effet, perdu 679 millions de dirhams de leur valeur, revenant ainsi à 1,43 milliard de dirhams contre 2,11 milliards de dirhams à fin janvier 2019. Cette régression est expliquée par la baisse de près de 35% des recettes. Ce repli a été atténué, toutefois, par une baisse des dépenses de 40,9%.

Ces chiffres ont été révélés par l’Office des changes dans ses dernières statistiques relatives aux échanges extérieurs. Les investissements directs marocains à l’étranger ont également accusé un repli au premier mois de l’année en cours. Ils ont chuté de 77,9% par rapport à l'année précédente, basculant ainsi de 2,42 milliards de dirhams en janvier 2019 à 535 millions de dirhams à fin janvier 2020.

De même, le flux net de ces investissements a perdu 1,82 milliard de dirhams de sa valeur pour atteindre 393 millions de dirhams, contre 2,2 milliards de dirhams à la même période de l’année passée. D’un point de vue global, le déficit commercial continue de se creuser au premier mois de l’année. L’écart s’est accentué de 1,7%, soit une aggravation de 271 millions de dirhams. Et pour cause, la balance commerciale penche toujours en faveur des importations, et ce en dépit de l’évolution positive des exportations.

Les achats du Maroc se sont accrus de 559 millions de dirhams par rapport au même mois de l’année passée pour atteindre les 40,75 milliards de dirhams, soit une progression de 1,4%. En parallèle, les ventes du Maroc sur le marché international se sont établies à 24,35 milliards de dirhams, en amélioration de 288 millions de dirhams (+1,2%). En parallèle, la balance des échanges de services ressort excédentaire. Le surplus franchit la barre des 8 milliards de dirhams, soit 1,18 milliard de dirhams gagnés en une année.