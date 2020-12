© Copyright : DR

Kiosque360. Les exportations ont bondi de 27% de sur la période août-septembre-octobre. Désormais, les réserves extérieures couvrent plus de 7 mois d’importations. La tendance devrait se poursuivre avec l’arrivée du vaccin.

La reprise du commerce extérieur se manifeste mois après mois. Et l'effet vaccin ne fait qu'accentuer la tendance. Dans son édition du jour, L’Économiste relève que les échanges des biens restent orientés à la hausse. "Durant la période août-septembre-octobre, les exportations marocaines de marchandises ont bondi de 27%, enregistrant un plus de 15,5 milliards de dirhams, alors que les exportations réalisent également une croissance à deux chiffres (11%) totalisant un surplus de 10 milliards de dirhams par rapport aux trois mois précédents", soutient-il. Mieux encore, il affirme que cette reprise s’est poursuivie en septembre et octobre, grâce au "redressement graduel de la demande extérieure adressée au Maroc". Et ce suite à une baisse continue des importations qui a permis l’atténuation du déficit commercial de 22% et l'amélioration du taux de couverture de 3 points par rapport à fin octobre 2019.

Parallèlement, le journal constate que la résilience des recettes des MRE et de l’encaissement du dernier emprunt du Trésor à l’international ont permis de renforcer les avoirs officiels qui dépassent désormais 7 mois d’importations de biens et services.

L'Économiste explique la baisse des importations de biens par un recul des achats de la quasi-totalité des groupes de produits, à l'exception des produits alimentaires.

Du côté de l’export, l’agroalimentaire fait également office d'exception en se stabilisant, alors que tous les secteurs accusent des reculs.

L'Économiste remarque que la balance des échanges de services affiche un excédent en baisse de 42,1% ou -32 milliards de dirhams à fin octobre. Il ne s'établit plus qu'à 44 milliards de dirhams contre 76 milliards un an auparavant.