Kiosque360. Le déficit budgétaire du Maroc ressort à 8,5 milliards de dirhams, contre 38,2 milliards de dirhams à fin septembre 2021, indique rapport trimestriel d’exécution de la loi de Finances. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Les finances publiques tiennent bon face à la déferlante inflationniste. C’est ce que rapporte le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du lundi 14 novembre, citant le dernier rapport trimestriel d’exécution de la loi de finances à fin septembre. Hors produits des emprunts et hors amortissement de la dette publique à moyen et long termes, le déficit budgétaire du Maroc ressort à 8,5 milliards de dirhams, contre 38,2 milliards de dirhams à fin septembre 2021. Cette amélioration rassure quant à la volonté du gouvernement de réduire le déficit public de 5,3% du PIB à 2022 à 4,5% prévu en 2023.

Les ressources globales de l’État durant le troisième trimestre 2022 ont atteint 385,7 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 83,6% des prévisions de la loi de Finances. A la même période en 2021, ces ressources globales n’avaient atteint que 339 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 78,5% des prévisions de la loi de Finances.

«Les recettes ordinaires, composées de recettes fiscales pour 89,1% et de recettes non fiscales pour 10,9%, ont solidement contribué à réaliser les belles performances soulignées plus haut. En effet, ces recettes ordinaires ont représenté 223,5 milliards de dirhams, soit 57,9% des ressources globales», indique le quotidien. Elles enregistrent un taux de réalisation de 87,5% des prévisions de la loi de Finances. A titre de comparaison, à fin septembre 2021, les recettes ordinaires n’étaient qu’à 193,8 milliards de dirhams, soit 57,2% des ressources globales.

Malgré la poussée inflationniste sur les neuf premiers mois de l’exercice budgétaire, le déficit a néanmoins été réduit. Le rapport précise que les charges totales de l’État ont atteint 379,9 milliards de dirhams, soit un taux de réalisation de 70,8% des prévisions de la loi de Finances. Pour ce qui est des recettes d’emprunts à moyen et long termes, elles ont atteint 45,1 milliards de dirhams, soit 11,7% des ressources globales de l’État. Elles ont été réalisées à hauteur de 42,8% des prévisions de la loi de Finance.

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor (CST) se sont, quant à elles, établies à 115,6 milliards de dirhams, soit 30% des ressources globales de l’État. Elles ont représenté 117,5% des prévisions de la loi de Finances. De leur côté, les recettes des services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA) ont été de 1,6 milliard de dirhams, soit 0,4% des ressources globales de l’État. Elles ont été réalisées à hauteur de 72,4% des prévisions de la loi de Finances.