L’Observatoire marocain de la TPME (OMTPME) relevant de Bank Al-Maghrib a réalisé sa première étude sur les femmes entrepreneurs et dirigeantes d’entreprises au Maroc. Une radioscopie grâce à laquelle on apprend que 16,2% des dirigeants d’entreprises, toutes catégories confondues, sont des femmes, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 9 mars.

Dans le détail, 14,6% des femmes sont à la tête d’entreprises personnes morales actives et 16,3% d’entreprises personnes physiques actives, alors que les auto-entrepreneurs femmes s’élèvent à 25,5%. D’après les données de la Banque mondiale datant de 2019, les femmes dirigeantes et entrepreneurs représentaient 16,1% au Maroc. Comparé à la moyenne mondiale (43,2%) et à la moyenne en Afrique subsaharienne (56 %), ce taux est reste bien faible…

Pour cette première publication, l’Observatoire s’est basée sur des enquêtes conduites sur un échantillon limité et intégrant probablement le secteur informel, comme l’indique le journal. «La base de données utilisée regroupe 567.041 entreprises personnes morales et personnes physiques actives, en plus de 49.160 auto-entrepreneurs actifs», précise l’OMTPME.

Pour élaborer cette étude, l’Observatoire a également respecté une méthodologie se référant à la data science pour la prédiction du genre du dirigeant de l’entreprise à partir de son prénom. La raison? Dépasser l’obstacle de la non-disponibilité des données sur le genre dans les bases de données des administrations et organismes publics marocains, comme l’explique le journal. Dans ce sens, pour l’Observatoire, son étude est tout bonnement innovante.