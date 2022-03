© Copyright : DR

Les exportations ont augmenté d’environ 24% en 2021 par rapport à 2020, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. On apprend ainsi que le volume des exportations marocaines a atteint, en 2021, plus de 326 milliards DH, soit une augmentation de 24,3% par rapport à 2020.

Aussi, note-t-on que les exportations ont même enregistré une hausse de 14,9% par rapport à 2019 marquant l’ère d’avant-Covid, et qu’elles ont poursuivi leur dynamique en janvier 2022. Il faut savoir qu’au cours de ce mois, les exportations ont enregistré une évolution de 23% par rapport au même mois en 2021 et que ce volume continue sur son trend haussier avec l’appui de la dynamique du made in Morocco.

«Les indicateurs laissent voir une reprise plus rapide que prévue après la pandémie de par notamment la dynamique des secteurs exportateurs principaux du Royaume», poursuit Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement et également ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.

Force est de préciser que ce sont les exportations des phosphates et dérivés qui ont augmenté de plus de moitié. Elles ont ainsi atteint 79,9 milliards DH de par l’augmentation des prix du marché mondial, soit une hausse de 57% par rapport à 2020.

Le secteur automobile poursuit sa belle dynamique en enregistrant une augmentation des exportations de 15%, soit 83,8 milliards DH, par rapport à 2020. De leur côté, les exportations des produits agroalimentaires ont augmenté de 9% par rapport à 2020, soit un total de 68,4 milliards DH. Quant au textile et cuir, il a pu réaliser des exportations d’une valeur de 36,3 milliards DH en enregistrant une hausse de 21% par rapport à 2020. «Le secteur du textile a fait preuve de compétitivité dans une ère marquée par les répercussions de la crise sanitaire», explique-t-on.

Pour sa part, l’aéronautique a augmenté de 12% par rapport à 2020 en enregistrant un montant de 15,4 milliards DH tout en montrant une résilience en plein contexte mondial impacté par la mise à l’arrêt du transport aérien. On apprend aussi, concernant les exportations des produits électroniques et électriques, qu’elles ont progressé de 10% par rapport à 2020, atteignant un montant de 13,3 milliards DH. «Ce secteur connaît une dynamique importante de par la reprise des industries automobile et aéronautique après la crise de la Covid-19», ajoute le porte-parole du gouvernement. «Les exportations de l’artisanat ont augmenté de 31% entre janvier et février 2022 par rapport à la même période en 2021», conclut Aujourd’hui Le Maroc.