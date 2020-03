Sujet à la spéculation, le prix des fruits et légumes ne cesse de flamber.

Les exportations de fruits et légumes marocains vers les pays de l'UE ont augmenté de 4% en 2019. L’Espagne reste le principal pays récipiendaire de ces importations. Les détails.

Selon les données de l'Office des statistiques de l'Union européenne (Eurostat), les importations de fruits et légumes de l'UE en provenance du Maroc ont augmenté de 4% en 2019 par rapport à 2018, totalisant 1,4 million de tonnes.

Pour les détails, la même source explique que l’UE a importé 859.095 tonnes de légumes marocains et les tomates tiennent toujours le haut du pavé avec 481.706 tonnes avec une croissance de 7% par rapport à 2018.

Quant aux importations de fruits, elles ont atteint un volume de 533.065 tonnes, sachant que les produits les plus convoités par les européens restent les pastèques et les oranges. Au cours des cinq dernières années, souligne Eurostat, les importations de légumes marocains dans l'UE ont augmenté de 26% et celles de fruits de 53,6%.

Par pays, l’Espagne est l'un des principaux marchés des exportations marocaines en la matière. En 2019, le voisin du nord a importé 267.360 tonnes de légumes marocains, soit 10% de plus qu'en 2018. Les importations de fruits se sont élevées à 162.939 tonnes (+4%). Au cours des cinq dernières années également, les importations espagnoles de légumes du Maroc ont augmenté de 62% et celles de fruits de 126%.