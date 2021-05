© Copyright : DR

Kiosque360. L’Asmex veut explorer de nouveaux marchés dans le but de booster la dynamique de relance.

Dans sa volonté d’accompagner et de booster le développement de l’offre exportable nationale, l’Asmex, à travers ses commissions Afrique et Europe, lance une nouvelle série de rencontres BtoB, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi. Il faut noter que ces rencontres, qui se dérouleront au cours des mois de mai et de juin 2021, auront pour objectif d’accompagner les entreprises marocaines vers plusieurs marchés et de maximiser leurs exportations. «Les rencontres visant le marché africain seront dédiées aux secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture, des produits de la mer (19-20 mai 2021), de l’industrie métallurgique-mécanique et électromécanique (IMME), de la chimie et de la parachimie (16-17 juin 2021)», précise Aujourd’hui Le Maroc.

«Ces rencontres B2B viennent compléter l’offre développée depuis un an par l’Asmex en matière d’information (Rencontres Doing Business et rencontres thématiques) par des rencontres business pratiques, où les exportateurs sont mis directement en contact avec leurs clients potentiels», explique Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’Asmex, cité par le journal. «Dans ce contexte post-Covid-19, l’Asmex se donne pour mission prioritaire de rapprocher encore plus les exportateurs marocains des marchés porteurs, afin de saisir et réévaluer toutes les nouvelles opportunités de développement de l’offre exportable marocaine», conclut Aujourd’hui Le Maroc.