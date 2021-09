© Copyright : DR

Kiosque360. L'optimisme semble être de retour auprès des entreprises opérant dans les secteurs des industries manufacturières, de l’extraction, de l’énergie, de l’environnement ainsi que dans celui de la construction.

Le moral est de retour chez less chefs d’entreprises du secteur de la construction. Dans son édition du 28 septembre, Les Inspiration ECO qui se base sur l'enquête de conjoncture du Haut commissariat au plan (HCP) sur les anticipations des patrons du secteur s’attend à une hausse de l’activité. Il avance comme raison, une hausse d’activité attendue dans les branches de la «Construction de bâtiments» et du «Génie civil», mais aussi la diminution d’activité prévue au niveau de la branche des «Travaux de construction spécialisés».

De plus, la hausse dans le secteur de la construction serait, selon le quotidien, accompagnée d’une stabilité des effectifs employés. Dans ce sillage, les entreprises de l’industrie manufacturière s’attendent à une augmentation de leur production et ce compte tenu des anticipations de hausse de l’activité de «Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques» et de la «Métallurgie», et, d’autre part, à une diminution de celle de l’«Industrie chimique» et de la « Fabrication d'équipements électriques».

Concernant l’emploi, la stabilité des effectifs est prévue. Une stabilité de la production dans l’industrie extractive est également prévue, suite notamment à une stagnation de la production des phosphates. En revanche, au niveau des effectifs employés, il es ptrévu une baisse.

Quant au secteur énergétique, les prévisions de la production attendue pour le 3e trimestre sont orientées à la hausse de la «Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné», alors que l’emploi pourrait connaître une diminution. Idem pour les entreprises de l’industrie environnementale qui anticipent une augmentation de la production, notamment dans les activités du «Captage, traitement et distribution d’eau» et une stabilité des effectifs employés.