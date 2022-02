© Copyright : DR

Alors que l’impact de la crise sanitaire continue de peser sur leur activité, les chefs d'entreprises au Maroc disent leur optimisme pour l’année 2022 mais restent encore timides sur l'investissement, selon les résultats de la dernière enquête du HCP.

Dans le contexte de son programme de suivi et d‘évaluation de l’impact socio-économique de la crise sanitaire au Maroc, le Haut-Commissariat au plan (HCP) vient de publier les résultats de sa quatrième enquête qualitative auprès des entreprises marocaines réalisée entre les 17 et 20 janvier 2022.

Ainsi le HCP révèle que près de 60% des entreprises ayant connu une décélération d’activité prévoient de retrouver leur niveau normal d’activité dans un délai moyen d’un an ou plus. Par catégorie, plus de la moitié des Grandes entreprises (GE) (56%) estiment pouvoir retrouver leur rythme normal dans un délai ne dépassant pas un an, contre 39% pour les Très petites et moyennes entreoprises (TPME).

En ce qui concerne les perspectives d’investissement, près de 29% des entreprises sondées par le HCP prévoient de réaliser des projets d'investissement en 2022 et 13% des entreprises anticipent une augmentation du niveau de leur investissement, 12% prévoient une stabilité et 3% une diminution.

Par secteur, près de 45% des entreprises de l'énergie prévoient d'augmenter leurs investissements en 2022. Ce taux est de 24% pour les entreprises des industries extractives, de 14% pour celles des industries chimiques et parachimiques, de 13% pour les industries du textile et du cuir et de 9% pour les industries métalliques et mécaniques. Dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, plus de 80% des entreprises ne prévoient aucun projet d'investissement en 2022.

Ces investissements concernent en premier lieu l'acquisition de machines et d'équipements. Il s’agit en deuxième lieu d’investir dans le développement de nouveaux produits et services et enfin dans la modernisation des équipements informatiques. Pour financer les investissements futurs, 41% des entreprises prévoient de recourir à des prêts bancaires, précise le HCP.

Quatre entreprises sur cinq ont subi une baisse d’activité en 2021

Sur l'impact de la crise sanitaire sur l’activité des entreprises au Maroc, près d'un tiers des entreprises ont arrêté leur activité, pour une durée moyenne de 143 jours en 2021. Cette suspension a été légèrement plus longue pour 30% des TPE, avec une période moyenne de 158 jours d'arrêt, contre 116 jours pour 27% des PME et 107 jours pour 14% des GE.

Niveau d'évolution de l'activité des entreprises durant l'année 2021 par rapport à la même période avant Covid-19.

Par secteur d’activité, 94% des entreprises de l’enseignement et santé humaine ont exercé continuellement leur activité sans arrêt en 2021, c’est le cas également pour 84% des entreprises du secteur de l’énergie et 83% des entreprises commerciales.

D'un autre côté, 52% des entreprises des secteurs de l'hébergement ont arrêté leur activité pour une période moyenne de 250 jours, 49% des entreprises dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives se sont arrêtés pendant 186 jours et 37% des entreprises dans la construction ont arrêté leur activité pendant 169 jours.

En parallèle, l'année 2021 a marqué une croissance relative de l'activité pour 7% des entreprises, par rapport à la période précédant la crise. Par catégorie, une grande entreprise sur cinq a connu une augmentation de son activité, contre 7% pour les PME.

Une entreprise sur deux en manque de liquidité

Les entreprises marocaines continuent de souffrir du manque de liquidité, selon le HCP plus de la moitié des entreprises ont subi une baisse de leur liquidité en 2021. Cette proportion est de 54% pour les TPE, 51% pour les PME et 43% pour les GE.

Une détérioration du niveau de liquidités a été observé dans la quasi-totalité (98%) des entreprises du secteur de l'hébergement et dans 88% de celles de la restauration et des arts, spectacles et loisirs. Les secteurs de l'énergie et de l’enseignement et santé humaine ont montré plus de résilience face à cette crise, avec respectivement 43% et 48% des entreprises qui ont pu maintenir leur niveau de liquidités.

Deux entreprises sur cinq ont réduit leurs effectifs en 2021

En ce qui concerne l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi, le HCP indique qu’en 2021, 39% des entreprises ont connu une baisse de leurs effectifs employés par rapport à la période précédant la pandémie, 5% ont rapporté une augmentation et 56% ont maintenu leurs effectifs durant cette période. Par catégorie, 24% des GE ont déclaré une réduction de leurs effectifs contre 34% des PME et 43% des TPE.

Evolution de l'emploi en 2021, par catégories d'entreprises par rapport à la période pré-pandémique.

Une entreprise sur quatre a cependant réduit la rémunération de ses employés, près de 24% des entreprises ont réduit le niveau de rémunération de leurs salariés durant l’année 2021. Par catégorie, cette proportion atteint 27% pour les TPE, 20% pour les PME et 10% pour les GE. En revanche, 69% des entreprises qui ont pu maintenir le niveau de rémunération de leurs employés et près de 8% l'ont même augmenté par rapport au niveau précédant la pandémie.

Plus de huit entreprises sur dix opérant dans le secteur de l’hébergement (82%) ont baissé le niveau de salaire de ces employés, 60% de ces entreprises l'ont baissé de 10% ou plus, et 22% de moins de 10%, indique enfin le HCP.