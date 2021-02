L'heure est aux explications pour les grandes banques européennes. Dans son édition du jour, Les Echos rapporte que la Commission européenne a réuni pour la première fois, vendredi dernier, le comité en charge du pilotage du rapatriement de la compensation sur le territoire européen. Selon le quotidien français, ce dernier veut comprendre pourquoi le gros des transactions en euros continue d'être traité par les "clearings houses" londoniennes plutôt que par les chambres de compensation du Vieux Continent. Question de remettre un peu de pression sur le sujet.

Le journal assure que les chambres de compensation sont un rouage essentiel des marchés financiers s'intercalant entre l'acheteur et le vendeur pour garantir la sécurité d'une transaction. "Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, la chambre la remplace, en payant par exemple le vendeur. L'objectif est d'éviter des défauts en chaîne qui mettraient à mal plusieurs acteurs, voire l'ensemble du système financier", indique la publication qui affirme que "c'est à Londres qu'est historiquement effectuée la compensation d'une très large part des transactions en euros". Il donne l'exemple des opérations portant sur des produits dérivés, un marché de 735.000 milliards de dollars qui sont traités par LCH, filiale du London Stock Exchange.

2