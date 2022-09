© Copyright : DR

Kiosque360. La structure du portefeuille de la dette limite l’exposition à la hausse des taux d’intérêt et la dette extérieure représente moins de 25% de la dette globale du Trésor. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Les Inspirations Eco.

Suite à l’actualisation de la mi-année, le Trésor maintient inchangé son programme de financement extérieur, soit 40 milliards de dirhams. A fin juillet, il avait mobilisé 6,5 milliards. «L’équilibre entre le financement interne et extérieur seront nécessaires pour éviter un emballement des taux obligataires qui ont entamé leur remontée depuis le début de l’année», lit-on dans Les Inspirations Eco du 15 septembre.

Le resserrement des conditions de financement à l’international pourrait donner raison à certains analystes qui ne prévoient qu’une exécution partielle du programme de financement extérieur.

«Nous allons suivre, comme d’habitude, l’évolution des marchés. S’il y a des fenêtres intéressantes, nous allons sortir pour refinancer la tombée de 2022», confiait une source au ministère des Finances au quotidien. D’ici là, les conditions pourraient évoluer favorablement d’autant plus que les finances publiques se comportent relativement bien face aux récents chocs.

Au Maroc, la structure du portefeuille de la dette limite l’exposition à la hausse des taux d’intérêt. La dette extérieure représente moins de 25% de la dette globale du Trésor. Les levées auprès des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont dominants, sachant que les emprunts auprès de ces sources sont le plus souvent assortis d’un taux d’intérêt fixe. La dette extérieure souscrite à taux variable représente 15% de l’encours de la dette extérieure et moins de 10% du stock global.

«Avec la remontée des taux d’intérêt, la perte de l’investment grade, les conditions s’annoncent moins attractives pour les prochaines sorties à l’international. La prime de risque évaluée par le CDS 5 ans a augmenté de 161 points de base depuis le début de l’année à 257,24 points de base», indique le quotidien.

D’ici la fin de l’année, le Trésor doit entre autres rembourser 1milliard de dollars au titre de l’emprunt inaugural sur le marché dollar en 2012. A l’époque, il avait mobilisé 1,5 milliard de dollars dont 500 millions sur 30 ans.

Ailleurs, dans les économies en développement où l’on combat aussi une inflation trop vigoureuse, la remontée des taux va accentuer la pression sur les finances publiques d’un certain nombre de pays.