Le Trésor dégage un déficit budgétaire de 24,8% à fin août 2022

Kiosque360. Plus de 24,8 milliards de dirhams à fin août 2022 contre 40,5 milliards un an auparavant. Le déficit budgétaire est en repli, comme le révèle la situation des charges et ressources du Trésor à fin août 2022. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

«Le déficit budgétaire a atteint les 24,8 milliards de dirhams à fin août 2022 contre 40,5 milliards de dirhams à la même période l’an passé», note la Trésorerie générale du Royaume (TGR) dans son bulletin mensuel sur la situation des charges et ressources du Trésor. «L’exécution de la loi de Finances fait également état d’un solde ordinaire négatif de 2,82 milliards de dirhams contre un solde ordinaire négatif de 7,23 milliards de dirhams un an auparavant», rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 14 septembre. On apprend également que les recettes ordinaires brutes ont affiché une amélioration de 14,7% à fin août 2022, se situant ainsi à 192,1 milliards de dirhams contre 167,5 milliards de dirhams à la même date une année auparavant. Derrière cette croissance, il y a la hausse des impôts directs de 26,4%, des droits de douane de 21,6%, des impôts indirects de 15,8%, des droits d’enregistrement et de timbre de 16,2%, ainsi que par la baisse des recettes non fiscales de 19,8%. A fin août 2022, les recettes fiscales brutes progressent de 20,4%, représentant 29,3 milliards de dirhams supplémentaires. Elles ont ainsi atteint les 173 milliards de dirhams. A fin août 2021, elles étaient de 143,7 milliards de dirhams. Une évolution résultant de la hausse des recettes douanières de 23,3% et de la fiscalité domestique de 19,6%. S’agissant des engagements de dépenses, ils s’élèvent à 404,1 milliards de dirhams, soit un taux global d’engagement de 59% à fin août 2022 contre 60% à fin août 2021. Quant aux dépenses émises au titre du budget général, elles se chiffrent à 274,9 milliards de dirhams à fin août 2022, marquant une amélioration de 10,2% comparé à la même période en 2021.

Par Fayçal Ismaili