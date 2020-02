© Copyright : DR

Le secteur des services a employé 4.927.000 personnes (44,9%) en 2019, suivi de "l'agriculture, forêt et pêche" avec 3.568.000 personnes ou 32,5%, selon le Haut-Commissariat au Plan.

Parmi les 4.927.000 personnes exerçant dans le secteur des services, quelque 34,1% relèvent de la branche du commerce, 12,7% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,6% du transport, entrepôts et communications, précise le HCP dans sa dernière note d'information sur les principales caractéristiques de la population active occupée. Pour sa part, le secteur de l’industrie y compris l’artisanat a recruté 1.317.000 personnes ou 12%, devançant ainsi les BTP avec 1.148.000 personnes employées ou 10,5%, ajoute la même source.

Selon le HCP, près des deux-tiers (65,7%) des actifs occupés citadins exercent dans le secteur des services et 17,5% dans l’industrie y compris l’artisanat, alors qu'en milieu rural, environ 7 actifs occupés sur 10 (69,4%) exercent dans le secteur de "l’agriculture, forêt et pêche".

Les professions les plus exercées sont les "ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche" avec 19,4% de l'ensemble des actifs occupés, les artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (18,6%) et les "manœuvres non agricoles, manutentionnaires, petits métiers" (15,2%).