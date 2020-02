© Copyright : DR

Kiosque360. Le Haut-Commissariat au Plan vient de publier les principales caractéristiques de la population active occupée en 2019. Les détails.

Après le profil des chômeurs, place désormais aux caractéristiques de la population active. En effet, le HCP (Haut-Commissariat au Plan) vient de publier les principales caractéristiques de la population active occupée en 2019, nous apprend Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 26 février.

Le HCP affirme ainsi qu’en 2019, la population en âge d’activité (15 ans et plus) était de 26.359.000 personnes: 12.082.000 sont des actifs (10.975.000 personnes pourvues d’un emploi et 1.107.000 en situation de chômage) et 14.277.000 sont en dehors du marché de travail. «Le taux d’activité a atteint 45,8%, 42,3% en milieu urbain et 52,2% en milieu rural, 71% parmi les hommes et 21,5% parmi les femmes. Ce taux passe de 45% parmi les actifs n’ayant aucun diplôme à 42,5% parmi ceux ayant un diplôme moyen, pour atteindre 56,9% parmi les actifs ayant un diplôme supérieur. Sur les 10.975.000 actifs occupés, 42,8% sont des ruraux et 22,7% sont de sexe féminin. Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 36,7% du volume total de l’emploi, 10,2% pour les 15-24 ans et 26,5% pour les 25-34 ans», explique la même source. Et d'ajouter que «le taux d’emploi a atteint 41,6% au niveau national, 36,9% en milieu urbain et 50,3% en milieu rural, 65,5% parmi les hommes et 18,6% parmi les femmes. Il est de 57,9% pour la tranche d’âge 35-44 ans et de 18,9% pour les 15-24 ans».

Par ailleurs, le secteur des services emploie 4.927.000 personnes (44,9%), suivi de l’«agriculture, forêt et pêche» avec 3.568.000 personnes ou 32,5%, de l’industrie y compris l’artisanat (1.317.000 personnes ou 12%) et du BTP (1.148.000 personnes ou 10,5%). Parmi les 4.927.000 personnes exerçant dans le secteur des services, 34,1% relèvent de la branche du commerce, 12,7% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,6% du transport, entrepôts et communications. «Près des deux tiers (65,7%) des actifs occupés citadins exercent dans le secteur des services et 17,5% dans l’industrie y compris l’artisanat. En milieu rural, environ 7 actifs occupés sur 10 (69,4%) exercent dans le secteur de l’agriculture, forêt et pêche. Les professions les plus exercées sont celles des «ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche» avec 19,4% de l’ensemble des actifs occupés, des artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux (18,6%) et des «manœuvres non agricoles, manutentionnaires, petits métiers» (15,2%)», apprend-on auprès du HCP.